Валюта

Курс доллара против евро сохраняется вблизи уровня в 1,064 на фоне выходного дня в США вчера, а также отсутствия существенных поводов в виде выходящей статистики или ключевых выступлений сегодня. Далее на неделе выйдет важная статистика по инфляции в США и ЕС, кроме того состоится заседание ЕЦБ. В связи с этим волатильность курса EURUSD в ближайшие должна повыситься. Мы не исключаем усиления позиций евро по итогам недели.



Рубль остается в нашем целевом коридоре на фоне сильной нефти, волатильность которой в последние дни также несколько снизилась. Похоже, что рубль до конца недели сохранится в диапазоне 59-60 против доллара и 62,7-64,2 против евро. Следующая налоговая выплата состоится только на следующей неделе, 25 января, однако январские налоги традиционно не слишком велики, поэтому влияние на рынок от них может быть довольно умеренным.



Денежный рынок

Объем ликвидности в системе сегодня утром составляет 3 трлн. рублей, объем задолженности по кредитам под залог активов и поручительств и фиксированному РЕПО сохраняется на вчерашнем уровне – 541,6 млрд. и 263,8 млрд. рублей соответственно. Таким образом, существенных изменений на рынке не отмечается. Вчера ЦБ РФ сообщил о том, что прекращает публиковать информацию о проведении депозитного недельного аукциона за один день до его проведения. В условиях профицита ликвидности депозитные аукционы становятся основным инструментом регулятора, и объявление будет проводиться лишь в случае, если аукцион будет изменен на аукцион РЕПО. Сегодня ставки денежного рынка маркируются в непосредственной близи от ключевой ставки регулятора на уровне 10-10,25%%. Учитывая проводимую регулятором довольно жесткую денежно-кредитную политику, а также желание не допустить прохождения межбанковских ставок ниже ключевой, решение о переходе к депозитным аукционам на постоянной основе выглядит вполне логичным.



Рынок сырья

Нефтяной рынок накануне не продемонстрировал значительных изменений, снижение основных контрактов в пределах 0,5%. Определенным раздражителем стали заявления министра нефти Саудовской Аравии о том, что ОПЕК и государства-производители вне картеля, скорее не пойдут на продление сроков соглашения о сокращении добычи нефти во второй половине года. Краткосрочный эффект негативный, с учетом того, что нарастающее предложение от прочих производителей и без того грозит отодвинуть сроки балансировки рынка. Однако и логика министра вполне очевидна – не следует чрезмерно облегчать жизнь конкурентам. Пока складывающийся информационный фон указывает на то, что нефть в т.ч. за счет вербальных интервенций будут стараться удержать в диапазоне $50-60/bbl. Сегодня доллар снижается, что может частично поддержать сырьевые активы. Фокус на выступление премьер-министра Великобритании (быть ли «жесткому» Brexit). При этом основной поток информации, способной существенно сказаться на рынках, стартует завтра – выступление главы ФРС, отчет ОПЕК. Краткосрочно Brent $54.5-56.5.



Рынок акций

Значения индексов на конец дня: ММВБ – 2189 (-0.28%), РТС - 1151 (-0.62%). Торговый оборот составил Р24.9 млрд. (- Р18.5 млрд.). В понедельник рынок снова показал небольшое снижение по основным индексам на фоне низкого уровня торгового оборота. Вероятная причина – выходной день в США и, как следствие, возможное отсутствие части иностранных инвесторов на дневных торгах на Московской бирже. Лидеры роста: РусАл РДР (+3.66%, Р277.40), Магнит (+1.97%, Р9830.00), Аэрофлот (+1.34%, Р159.01). Лидеры снижения: Газпром (-1.35%, Р155.81), Лукойл (-1.52%, Р3240.00), Интер РАО (-1.99%, Р3.945). РДР РусАл следуют позитивной ценовой динамике в акциях основных конкурентов (Alcoa, CHALCO) хотя и с небольшим опозданием. Акции Магнит немного восстановились в цене после активного снижения в предыдущие дни. Сегодня рынок акций открылся ростом по индексу ММВБ на 0.10%. Ожидаем консолидацию рынка по индексу ММВБ в течение дня.



Долговой рынок

Первичный рынок – в понедельник инвестиционных размещений облигаций не было. Сегодня инвестиционных размещений облигаций также нет.



Вторичный рынок - на бескупонной кривой доходности ОФЗ – снижение доходностей до 20 бп на коротком участке кривой сроком до 1 года. Это движение кривой вниз надо рассматривать в сочетании с таким же движением вниз, но на сроках от 1 года и более, на прошлой неделе. В результате двух сдвигов, вся кривая снизилась примерно на 20 бп. Очевидно, на рынке происходит приток инвестиций, в том числе и иностранных.





Нордеа Банк





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