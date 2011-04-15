Рубль вновь замер и стоит на месте. Нечто подобное мы видели в середине 2016 г., когда рубль несколько месяцев подряд торговался в узком диапазоне, и есть большая вероятность, что ситуация повторится.



Российская валюта все еще находится в районе 59,6 к доллару, и пока нет серьезных предпосылок для сильных движений. Дальнейшее укрепление возможно, но оно не будет активным, рубль вряд ли преодолеет 58 к доллару без роста цен на нефть выше 60 или движения к смягчению санкций.



Что касается ослабления, то оно также возможно, поскольку рубль все еще сильно зависит от спекулятивного капитала, приток которого и обеспечил недавний рост. В случае негативных факторов, отток также может быть резким и сильным. Но для этого, например, должны упасть цены на нефть, а для этого пока нет предпосылок.



Поэтому на этой неделе рубль с большой вероятностью будет находится в районе 59,5-60 к доллару, а затем валюта продолжит торговаться в узком диапазоне.







Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо-Банка





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