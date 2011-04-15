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18.01.2017

Российский рынок акций закончил торги во вторник со снижением

Российский рынок акций закончил торги во вторник со снижением, продолжая череду падений на фоне отрицательной динамики на рынках акций в Европе и США. Рынки в Европе и США остаются под давлением из-за двух факторов: последствий Брекзита и ожиданий инаугурационной речи Д. Трампа. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний потребительского (-0,87%), финансового (-0,66%) и машиностроительного (-0,55%) секторов.

Индекс ММВБ закрылся со снижением на 0,39%, на отметке 2180.57 пункта. Индекс РТС, наоборот, вырос на 0,60% и остановился на уровне 1157.94 пунктов благодаря укреплению курса рубля против американского доллара.

Цены на сырую нефть во вторник выросли в ожидании публикации в эту среду отчета ОПЕК по запасам нефти. Котировки нефти поддержали оптимистичные комментарии от министра энергетики Саудовской Аравии и главы нефтяной компании Saudi Aramco о перспективах добычи сланцевой нефти в Штатах и вероятности ребалансировки «черного золота» уже в середине этого года.

Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России прибавила 0,14%, до 55,94 долларов за баррель. Западно-техасская WTI выросла на 0,57%, до 52,67 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль заметно вырос на фоне начала налогового периода и впервые с лета 2015 года в моменте торговался ниже 59 рублей за доллар США. Но к концу торгов он скорректировался, растеряв часть своих завоеваний. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии упала на 0,86%, до 59,35 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра поднялась на 0,02%, до 63,48 рублей за евро на волне укрепления евро на рынке Форекс.

Продажи экспортеров пока не смогли опустить пару доллар США/рубль ниже уровня в 59,00. Это может произойти только в том случае, если цены на сырую нефть вырастут выше отметки в 58 долларов за баррель марки BRENT.

События дня:
В среду среди ключевых событий: ежемесячный отчета ОПЕК, данные по потребительской инфляции в еврозоне и США, данные по безработице в Великобритании. Также состоятся заседание ЦБ Канады по денежной политике, выступления главы ФРС Йеллен, главы ЦБ Канады Полоза и членов ФРС Кашкари и Каплана.


Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital


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