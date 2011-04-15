Ожидаем восстановление российских индексов в пределах 1-1,5%

Котировки нефти перед открытием растут на 0.32% до 55,65$ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0.2% до отметки 2267п., азиатские площадки торгуются в зеленой зоне, фон умеренно позитивный.



Заявление Трампа о том, что американская валюта по отношению к китайскому юаню и так "достаточно сильная", привело к снижению доллара более чем на 1%. На этом фоне сырьевые активы получили импульс к росту, золото закрепилось выше 1205, серебро прошло значимый уровень 17 дол., нефть протестировала отметку 57. Российский рубль на этом фоне смог уйти ниже отметки 59, хотя и на несколько часов.



Сегодня нас ожидает публикация данных по инфляции в США, динамика которой приведет к корректировке ожиданий рынка, относительно времени предстоящего повышения ставки ФРС. Рынки ожидают сильный рост инфляции из-за низкой базы прошлого года.



Основной блок важных политический и экономических событий выйдет уже завтра и в пятницу.



Мировые фондовые индексы попытались уйти на коррекцию, снижаясь около 0.5% в первые часы торгов, но под закрытие полностью восстановили потери и сегодня предпримут попытки роста.



Мы ожидаем сегодня восстановление российских индексов в пределах 1-1,5%. Среди бумаг мы бы отметили акции: ВТБ, Газпром, Сбербанк.







Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов





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