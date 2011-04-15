Информационный фон складывается нейтральный

В среду, 18 января, перед стартом торгов в России общий информационный фон можно охарактеризовать как нейтральный. Никаких знаменательных событий в этот день не ожидается.



Азиатские фондовые индексы пребывают в легком плюсе. Котировки нефти североморской марки Brent после короткого взлета вернулись к наиболее комфортному для себя уровню $55.7 за баррель, и мы пока не видим причин для выхода нефтяных котировок за пределы сложившегося коридора $52-58 за баррель.



Доллар США на бирже в Москве в среду, 18 января, по нашим оценкам, сохранит колебания в диапазоне 59-60 руб./$, а евро останется в границах 63-64 руб./€. На отечественном рынке мы также прогнозируем продолжение консолидации, впрочем, в условиях отсутствия новостей не стоит исключать уход рублевого индекса ММВБ к 2150 п., который выступает ближайшим серьезным уровнем поддержки для него.







Анастасия Соснова, ведущий аналитик банка «Российский капитал»



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