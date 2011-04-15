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18.01.2017

В поисках нового тренда

Сегодня: Боковик. Цены на нефть могут оказаться под давлением в свете прогнозов Минэнерго США относительно роста добычи шельфовой нефти, что привнесет негатив на российский рынок акций. Кроме того, инвесторы ждут инаугурации Дональда Трампа и его первых шагов в качестве президента США, а также оценивают выступление в Давосе президента Китая Си Цзиньпина в пользу глобализации и свободной торговли. Росстат опубликует сегодня недельные данные по инфляции. Новостным поводом может стать доклад главы ФАС Игоря Артемьева в Совете Федерации.

Снижение в США и Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день в минусе (DJIA -0.30%, S&P 500 -0.30%, NASDAQ -0.63%). Азиатские индексы изменяются разнонаправленно (Hang Seng +1.14%, Shanghai +0.29%, Nikkei +0.12%). Фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.02%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $55.63 за барр. – выше открытия.

Вчера: Разочарование. Интерес инвесторов к российскому рынку акций снизился: объемы торгов составили всего RUB 28 млрд. Индексы начали день с резкого снижения и пытались восстановиться в течение всего дня.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (-0.70% до $55.5 за барр.), рубль укрепился к доллару до 59.41, РТС (+0.47%), ММВБ-50 (-0.47%).


Митч Митчелл, аналитик ФГ БКС


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