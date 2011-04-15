Валюта

Рубль не просто удерживает текущие позиции, но похоже нацелен вновь протестировать на прочность отметку в 59 USD, несмотря на отсутствие четких перспектив по росту нефти. С большей вероятностью локально для российской валюты позитивом выступили новостной фон связанный с возможным скорым послаблением по части санкций, а также определенный дефицит рублевой ликвидности на фоне стартовавшего налогового периода. Однако уровни 59-61 пока останутся актуальными. В фокусе площадок данные по инфляции ЕС и США, выступление Йеллен.



Денежный рынок

Краткосрочные ставки практически не изменились, Mosprime o/n в районе 10.0-10.3%. На текущий момент можем отметить сохраняющийся определенный дефицит рублевой ликвидности как на фоне налоговых платежей, так и принимая во внимание расходы бюджета начала года. Подросшая стоимость валютных свопов overnight подтверждает это предположение. Как следствие краткосрочные ставки в пик уплаты налогов могут еще подрасти. Сегодня Росстат опубликует недельные данные по инфляции. Минфин разместит ОФЗ - предлагаемый объем 43.4 млрд. руб., бумаги с постоянным купоном (23,4 – 2021; 20- 2031).



Рынок сырья

Brent в очередной раз не смогла закрепиться выше $56/bbl. Новостной фон остается противоречивым, что, впрочем, не мешает рынку сохранять относительное рав-новесие со второй декады декабря. Движению вверх противостоят фундаментальные факторы и неуверенность успеха по сделке ОПЕК+. Сюда можно отнести и недавние комментарии саудовской стороны, и активизацию сланцевиков (данные от Baker Hughes), и сохраняющийся скепсис по дисциплине участников сделки ОПЕК+. Однако, скорее оптимизм на текущий момент сдерживается двумя основными факторами: а) неопределенностью по экономической политике США и будущим отношениям с КНР; б) неготовностью перегреть рынок и активизировать производителей нетрадиционной нефти в условиях отсутствия четкого понимания пункта а). Сегодня в фокусе отчет ОПЕК, статистка и речь главы ФРС из США, Brent на уровнях $55-57.



Рынок акций

Значения индексов на конец дня: ММВБ – 2178 (-0.47%), РТС - 1156 (+0.47%). Торговый оборот составил Р28.9 млрд. (+ Р4.0 млрд.). Рынок во втроник продолжил консолидацию по основным индексам, несмотря на небольшие изменения их значений. Индекс ММВБ остается в районе нижней границы месячного диапазона значений 2150-2250. Текущие цены на нефть обеспечивают базовую фоновую поддержку рынка. Лидеры роста: Polymetal Int (+2.68%, Р688.50), Мосэнерго (+3.81%, Р2.79), Энел Россия (+3.56%, Р1.047). Лидеры снижения: Московская Биржа (-2.41%, Р129.80), Транснефть пр (-2.25%, Р217500.00), Распадская (-2.42%, Р88.46). Вероятно, в ближайшие дни среднесрочный боковой тренд по индексу ММВБ сохранится. Возможной причиной смены тренда могут стать некоторые ожидаемые события, в т.ч. вступление в должность нового президента США. Сегодня рынок акций открылся ростом по индексу ММВБ на 0.20%. Возможно продолжение умеренного роста рынка по индексу ММВБ в течение дня на фоне позитивной динамики цен на нефть.



Долговой рынок

Первичный рынок – во вторник инвестиционных размещений облигаций не было. Сегодня планируется доразмещение ОФЗ-26217 (Р23.4 млрд., 4.5 года) и ОФЗ-26218 (Р20 млрд., 14.5 лет).

Вторичный рынок - на бескупонной кривой доходности ОФЗ – рост доходностей до 20 бп на коротком участке кривой сроком до 1 года. Днем ранее на этом же участке кривой наблюдалась противоположная динамика. Вероятно, речь может идти о краткосрочных колебаниях по коротким бумагам, что периодически происходит на рынке.







Нордеа Банк





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