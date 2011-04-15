Рубль начал торги в среду с небольшого укрепления, стремясь преодолеть отметку в 59,3 к доллару, но, в целом, российская валюта остается стабильной.



Относительное спокойствие на рынке нефти, где стоимость Brent не отходит далеко от 55,5 за баррель, также позволило говорить о стабилизации по рублю. Налоговый период же оказывает серьезную поддержку, поэтому мы сейчас видим «ползучее» укрепление.



Тем не менее, активность на рынке снижена в преддверии инаугурации Дональда Трампа, поэтому нынешняя неделя вообще должна быть спокойной. Прогнозы о росте до 58 руб. за доллар вряд ли оправдаются в ближайшее время, также, как и обещания скорой девальвации.



С очень большой вероятностью рубль продолжит торговаться в узком диапазоне до того момента, как расстановка сил и факторов не поменяется. Это могут быть заявления по поводу санкций в отношении России или новости о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК и нефтедобывающих страна.







Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо-Банка





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