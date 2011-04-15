Котировки нефти перед открытием растут на 0.8% до 54,4$ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 консолидируются в районе 2265п., азиатские площадки торгуются разнонаправленно, фон умеренно позитивный.



Сегодня главным драйвером на мировых площадках будет решение ЕЦБ. Изменений политики и риторики Драги сегодня ожидать не следует. Базовая инфляция - единственный показатель, который может изменить позицию регулятора. Декабрьские данные продемонстрировали сильный рост инфляции, поэтому следующее сокращение размера программы QE является лишь вопросом времени.



Мировые Фондовые индексы вчера продемонстрировали незначительный рост, российские напротив потеряли около 0.4%. На наш взгляд инвесторы ждут новых сигналов от Трампа и его команды относительно экономической программы нового президента, инаугурация которого состоится завтра.



Котировки нефти демонстрируют повышенную волатильность, сужение которой указывает на скорую смену боковой динамики, и начало нового импульса. Данные от API показали снижение запасов нефти и увеличения бензина, что стабилизировало коровки вблизи поддержки 54$ за баррель. Сегодня в 19-00 ждем подтверждения данных от EIA.



На валютном рынке доллар отыграл недельное снижение, что привело к коррекции по золоту и серебру, мы ожидаем продолжения укрепления доллара к мировым валютам в ближайшие дни.



В паре доллар/рубль намечается новый импульс в районе 60 рублей, с технической точки зрения на это указывают дивергенции в паре, а с фундаментальной - заявление Силуанова о возможном снижении ставки в ближайшие время, так по его словам цели по инфляции в 4% уже почти достигнуты.



Российские энергетики вчера продемонстрировали серьезный рост, в то время как голубые фишки топчутся на месте. Сегодня мы ожидаем позитивного открытия российского рынка и усиление роста в течение дня.



Среди бумаг мы бы отметили акции: ВТБ, РУСАЛ и АФК Система.







Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов









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