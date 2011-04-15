Позитив от Brent, негатив от ФРС

Сегодня: Вслед за нефтью, но с осторожностью. Цены на нефть Brent возобновили рост, отыгрывая часть потерь вчерашнего дня, на фоне указаний на то, что члены ОПЕК соблюдают условия сделки. Оптимизм сглаживает выступление главы ФРС Джанет Йеллен, заявившей, что динамика американской экономики способствует нескольким повышениям ставки в год в период до конца 2019 г. Кроме того, в ожидании инаугурации Дональда Трампа и его первых шагов на посту президента США инвесторы на глобальных рынках, включая Россию, предпочитают занять выжидательную позицию.



Смешанная динамика в США и Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день разнонаправленно (DJIA -0.11%, S&P 500 +0.18%, NASDAQ +0.31%). Азиатские индексы по большей части снижаются (Hang Seng -0.59%, Shanghai -0.06%, Nikkei +0.95%). Фьючерсы на S&P 500 находятся вблизи нулевой отметки (-0.01%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $54.37 за барр. – выше открытия.



Вчера: Снижение цен на нефть задает тон. Открывшись ростом, российские индексы ушли в отрицательную зону. Инвесторы опасаются, что рост нефтяных цен вернет в строй производителей шельфовой нефти.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (-2.79% до $553.9 за барр.), рубль ослаб к доллару до 59.51, РТС (-0.42%), ММВБ-50 (-0.40%).





Марк Брэдфорд, аналитик ФГ БКС





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