Жесткий подход Минфина, вербальные интервенции ЦБ

Взгляд БКС: Жесткий подход Минфина демонстрирует последовательность фискальной политики. Обсуждение ЦБ возможности покупки валюты выглядит, скорее, попыткой вербальных интервенций, направленных на остановку излишнего укрепления рубля, что может оказать лишь небольшой и краткосрочный эффект на валютный тренд.

Новость: Минфин не будет тратить дополнительные доходы, которые, вероятно, будут получены вследствие роста цен на нефть выше официального прогноза, заявил министр финансов Антон Силуанов. Эти поступления пойдут в этом году на сокращение трат из суверенных фондов для покрытия дефицита бюджета. По словам министра, Владимир Путин полностью поддержал решение ведомства.



Такая практика сохранится, пока не будут определены параметры нового «бюджетного правила». Ранее Минфин предложил в качестве нового правила автоматически направлять все дополнительные доходы бюджета при цене на нефть выше $40 за барр. в Резервный фонд.

ЦБ может возобновить интервенции. За комментариями Силуанова последовало заявление ЦБ, который поддержал решение Минфина и отметил, что такая практика позволит достичь целевого уровня инфляции и обеспечит стабильность курса рубля. Также при сохранении высоких цен на нефть регулятор, вероятно, рассмотрит возможность возобновления покупок валюты.



Анализ: Жесткий подход к бюджету не исключает небольшого роста госрасходов. Слова Силуанова подтверждают наш взгляд, что цены на нефть выше официального прогноза вряд ли окажут существенное влияние на бюджетные расходы, т.е. правительство по-прежнему будет придерживаться жесткой фискальной политики, предпочитая сохранять или наращивать суверенные фонды. Однако такая политика не исключает небольшого увеличения госрасходов, например незапланированную индексацию зарплат и пенсий во 2П17 в пределах RUB 100-200 млрд, что не окажет существенного влияния на структуру бюджета. В целом жесткий подход к бюджету означает, что надежды на то, что высокие цены на нефть приведут к росту госрасходов и доходов населения, вряд ли сбудутся в этом году.



Реакция ЦБ ожидаема. Приоритетом для регулятора остается инфляционное таргетирование, и решение правительства придерживаться жесткой бюджетной политики безусловно облегчит эту задачу для ЦБ. Слово возможных покупках валюты регулятором не стоит рассматривать как указание на готовность ЦБ манипулировать курсом рубля. Мы считаем, что: 1) покупки, вероятно, будет осуществлять ЦБ от лица Минфина, когда тот начнет перенаправлять излишние доходы в Резервный фонд, 2) объемы интервенций будут небольшими (около $100-200 млн в день, как в 2015 г.) и не окажут заметного влияния на динамику рубля. Наконец, заявление ЦБ также стоит считать вербальной интервенцией, направленной на стабилизацию рубля и прекращение его «избыточного» укрепления.



Тот факт, что комментарии появились за два дня до инаугурации нового президента США показывает, что российские власти ожидают положительной динамики в отношениях с Западом в ближайшее время, что может увеличить притоки инвестиций на российский рынок и вызвать дальнейшее укрепление рубля.





Владимир Тихомиров, главный экономист ФГ БКС







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