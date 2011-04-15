Событие дня для курса доллар/евро – это заседание ЕЦБ

Валюта

Событие дня для курса доллар/евро – это заседание Европейского Центрального банка (ЕЦБ). В целом рынок не ожидает изменения ставки и сроков проведения программы выкупа активов. Тем не менее, нельзя исключать некоторого изменения риторики Марио Драги во время пресс-конференции по итогам заседания. Даже некоторого ужесточения тона комментария может оказаться достаточно для того, чтобы евро показал укрепление сегодня.



Рубль сохраняется в коридоре 59-60 против доллара. Напомним, что крупнейшая налоговая дата января состоится только в следующую среду, поэтому пока что особой поддержки для российской валюты от налогового фактора ждать не стоит. В то же время последняя новость от Минфина о том, что дополнительные доходы бюджета будут тратиться на сокращение дефицита бюджета с одной стороны в пользу российской валюты, однако с другой стороны она даст ЦБ возможность быстрее снижать ставку, что является фактором против существенного укрепления рубля.



Денежный рынок

Объем ликвидности в банковской системе сохраняется вблизи отметки 2,9 трлн. рублей. Задолженность по кредитам под активы и поручительства существенно не меняется, объемы долга по фиксированному РЕПО остается невысоким. Вчерашние данные по недельной инфляции показали прирост на 0,1%, что означает сохранение тренда на замедление темпов роста цен в этом году. В целом наш прогноз по годовому темпу инфляции на 5,1% к концу января получает свое подтверждение, повышая шансы на более скорое снижение ключевой ставки ЦБ. Денежные ставки сегодня сохраняются на вчерашнем уровне 10-10,25%%.



Рынок сырья

Рынок накануне достаточно негативно реагировал на ряд заявлений, сделанных в ходе МЭФ в Давосе. Так министр энергетики Саудовской Аравии и глава BP накануне отметили, что «сланцевики» активизируют свою деятельность уже при цене в $50/bbl, что безусловно вновь ставит под вопрос перспективы дальнейшего роста цен на углеводороды. Практически вторил им исполнительный директор МЭА, отметивший, что ожидает роста добычи нефти в США и ряде других стран в текущем году на фоне роста цен. Отчет ОПЕК оказался скорее нейтральным для рынка. Картель несколько улучшил свой прогноз по спросу на нефть в текущем году до 95,6 mnb/d (+10 tb/d). Однако здесь же можно было разглядеть и более негативные нотки, так отмечено, что Ливия и Ирак нарастили объемы добычи. Так или иначе ситуацию в этой части должна прояснить предстоящая встреча участников соглашения ОПЕК+(21-22 января). Ко всему стоит добавить восстановление позиций долларом накануне, что также сыграло против сырьевого рынка. В итоге Brent не удалось удержать уровень в $55/bbl. Текущие котировки в районе $54.6, поддержку частично оказывает отчет API. Сегодня в фокусе статистика от Минэнерго США, ожидаем возврат к отметкам $55+.



Рынок акций

Значения индексов на конец дня: ММВБ – 2170 (-0.40%), РТС - 1151 (-0.42%). Торговый оборот составил Р31.6 млрд. (+ Р2.7 млрд.). Рынок в среду продолжил снижение умеренными темпами. Некоторые инвесторы в России и за рубежом сейчас заняли выжидательную позицию перед вступлением в должность нового президента США. Такое поведение связано с возможными новыми инициативами в начале президентского срока Д.Трампа, которые могут оказать вляиние на мировой финансовый рынок. Лидеры роста: РусГидро (+7.70%, Р1.049), ФСК ЕЭС (+7.31%, Р0.21827), ОГК-2 (+8.55%, Р0.5739). Лидеры снижения: ММК (-2.16%, Р33.90), Транснефть пр (-4.32%, Р208100.00), Магнит (-1.32%, Р9695.00). Активный рост акций основных компаний электроэнергетики в последние дни может быть связан с комментариями в СМИ по поводу ожидаемых решений правительства о дивидендах компаний с долей государства в их капитале. Сегодня рынок акций открылся слабым ростом по индексу ММВБ, но пока демонстрирует неустойчивую динамику. Ожидаем консолидацию рынка по индексу ММВБ в течение дня.



Долговой рынок

Первичный рынок – в среду доразмещались ОФЗ-26217 (Р23.4 млрд., 4.5 года) и ОФЗ-26218 (Р20 млрд., 14.5 лет). Суммарный спрос составил около Р70 млрд. Все бумаги были проданы. Сегодня инвестиционных размещений облигаций нет.



Вторичный рынок - на бескупонной кривой доходности ОФЗ – небольшие изменения доходностей до 10 бп по всей длине кривой. После двух предыдущих дней краткосрочной волатильности на коротком участке кривой, рынок стабилизировался.







Нордеа Банк









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