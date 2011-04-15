Падение цен на нефть накануне могло ударить и по рублю, но общая стабильность и налоговый период оказали поддержку. Кроме того, нефтяные котировки начали восстанавливаться, поэтому особых причин для волнения нет.



Рубль укрепился до 59,3 к доллару, хотя нефть сейчас стоит в районе $54,45 за баррель Brent.



Завершение недели также ожидается спокойным, поскольку трейдеры до инаугурации Дональда Трампа предпочтут не формировать позиции. Многое будет зависеть от того, что скажет новый президент США.



Если он подтвердит свои намерения по протекционистской политике, доллар продолжит укрепление, что будет негативно как для рубля, так и для нефти. Тем не менее, рубль продолжит торговаться в диапазоне 59-61,5 к доллару, хотя движение в сторону 58 руб. возможно, но для этого потребуется более активный рост цен.







Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо-Банка





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