Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация


Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

20.01.2017

Индекс РТС может подскочить на 0,5-1%

Нефтяные котировки продолжают расти, несмотря на рост запасов сырья в США по итогам недели на 2,35 млн баррелей, стоимость барреля смеси Brent вновь приближается к отметке 55 долларов. Американские фондовые индексы снижаются, сегодня пройдет инаугурация президента Трампа, а многие инвесторы боятся его непредсказуемых действий. Кроме того, глава ФРС вновь высказалась в поддержку постепенного повышения ставки, что также давит на западные рынки. Российский фондовый рынок на этом фоне, скорее всего, попытается расти, индекс РТС может подскочить на 0,5-1%.

Однако фактор пятницы и сообщения о замедлении темпов роста экономики Китая до 6,7% не позволят «быкам» разгуляться. Темпы роста ВВП Китая в 2016 году замедлились до 6,7% против 6,9% в 2015 году.

Курсы доллара и евро сегодня снизятся до 59,6 рубля и 63,6 рубля соответственно.

Значимых макроэкономических данных сегодня не ожидается, однако в 20.00 мск нас ждет выступление г-а Трампа, где он сможет прояснить свою позицию по многим вопросам, волнующих инвесторов всего мира.

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги РусГидро, цена которых продолжает расти, а также акции телекоммуникационных компаний (МТС, Мегафон, Система) в связи с возможным смягчением требований «пакета Яровой».



Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов


В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.


Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100