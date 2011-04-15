Нефтяные котировки продолжают расти, несмотря на рост запасов сырья в США по итогам недели на 2,35 млн баррелей, стоимость барреля смеси Brent вновь приближается к отметке 55 долларов. Американские фондовые индексы снижаются, сегодня пройдет инаугурация президента Трампа, а многие инвесторы боятся его непредсказуемых действий. Кроме того, глава ФРС вновь высказалась в поддержку постепенного повышения ставки, что также давит на западные рынки. Российский фондовый рынок на этом фоне, скорее всего, попытается расти, индекс РТС может подскочить на 0,5-1%.



Однако фактор пятницы и сообщения о замедлении темпов роста экономики Китая до 6,7% не позволят «быкам» разгуляться. Темпы роста ВВП Китая в 2016 году замедлились до 6,7% против 6,9% в 2015 году.



Курсы доллара и евро сегодня снизятся до 59,6 рубля и 63,6 рубля соответственно.



Значимых макроэкономических данных сегодня не ожидается, однако в 20.00 мск нас ждет выступление г-а Трампа, где он сможет прояснить свою позицию по многим вопросам, волнующих инвесторов всего мира.



Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги РусГидро, цена которых продолжает расти, а также акции телекоммуникационных компаний (МТС, Мегафон, Система) в связи с возможным смягчением требований «пакета Яровой».







Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.