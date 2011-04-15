Валюта

Ожидания по поводу возможного ужесточения риторики главы ЕЦБ Марио Драги не оправдались, комментарий во время пресс-конференции оказался довольно сдержанным и тон его существенно не изменился. Риски экономического роста по-прежнему сдвинуты в сторону снижения и ЕЦБ необходимы новые, более явные сигналы улучшения ситуации для того, чтобы изменить свою риторику. Курс доллара против евро сегодня утром колеблется вблизи уровня в 1,069 и в преддверии инаугурационной речи Дональда Трампа можно ожидать повышение волатильности в данной валютной паре. Пока не ясно какой будет политика избранного президента, однако его последние высказывания о том, что США заинтересованы в более слабом долларе уже сказались на рынке.



Рубль вчера находился под умеренным давлением на фоне высказываний первого зампреда Правительства Игоря Шувалова о том, что ЦБ может начать покупки валюты на внутреннем рынке уже при текущем уровне цен на нефть. Рубль показал ослабление к верхней границе нашего целевого диапазона, который сейчас составляет 59-60 против доллара. Позднее Игоря Шувалова поддержал и министр экономического развития Максим Орешкин, который заявил о том, что Банк России может вскоре начать покупку валюты, при ценах на нефть выше 40 долл. При этом по мнению это не означает отказа от свободного плавания рубля, т.к. остальные факторы продолжат влиять на валютный курс. Банк России отметил, что валютные интервенции не превысят объем ежемесячных нефтегазовых допдоходов бюджета. Мы ожидаем сохранения рубля в текущем диапазоне 59-60 против доллара на фоне высказывания представителей ключевых министерств и ЦБ.



Денежный рынок

Объем ликвидности в системе сегодня 2,93 трлн. рублей, задолженность по «дорогим» видам кредитов от ЦБ сохраняется на ранее наблюдавшихся уровнях. Ситуация на рынке выглядит довольно спокойной, ставки сохраняются на ранее наблюдавшихся уровнях в 10-10,25%%. На следующей неделе в среду состоится пик налоговых выплат, когда банкам и компаниям предстоит перечислить в бюджет платежи по НДС, НДПИ и акцизам. Январские выплаты традиционно довольно ограничены по объему, тем не менее, вероятен несущественный рост ставок денежного рынка.



Рынок сырья

Последние данные по оценке роста импорта нефти в Китае до 2020 г. и данные по росту ВВП Китая за 2016 г. могут оказать поддержку ценам на нефть в ближайшее время. С другой стороны, рынок реагирует на недельный рост запасов нефти в США выше ожидаемого значения. Эти два фактора будут, вероятно, сохранять текущий уровень цен на нефть в районе $54-$55 по BRENT.



Рынок акций

Значения индексов на конец дня: ММВБ – 2162 (-0.36%), РТС - 1136 (-1.31%). Торговый оборот составил Р38.1 млрд. (+ Р6.5 млрд.). Рынок в четверг продолжил снижение умеренными темпами на фоне ожиданий инвесторов возможных экономических и политических решений после вступления в должность нового президента США. Лидеры роста: РусГидро (+4.53%, Р1.0965), РусАл РДР (+4.03%, Р297.00), АФК Система (+3.79%, Р24.94). Лидеры снижения: ФСК ЕЭС (-3.07%, Р0.21158), Транснефть пр (-2.52%, Р202850.00), Интер РАО (-2.85%, Р3.8005). Акции «АФК Система» выросли после заявления руководства компании о подготовке IPO дочернего агрохолдинга «Степь». Акции РусАл (РДР) выросли на фоне возобновления роста цен акций основных конкурентов (Alcoa и CHALCO). Акции некоторых компаний электроэнергетики скорректировались после недавнего активного роста на фоне ожиданий дивидендов. Сегодня рынок акций открылся снижением по индексу ММВБ на 0.30%. Возможно продолжение умеренного негативного тренда по индексу ММВБ в течение дня.



Долговой рынок

Первичный рынок – в четверг инвестиционных размещений облигаций не было. Сегодня инвестиционных размещений облигаций также нет.

Вторичный рынок - на бескупонной кривой доходности ОФЗ – снижение доходностей около 10 бп по всей длине кривой. После стабилизации днем ранее, рынок возобновил тренд на снижение доходностей. В снижении лидируют, хотя и с небольшим «перевесом», средние и длинные дюрации от 2 лет.





Нордеа Банк





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