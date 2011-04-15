Динамика рубля в пятницу должна быть еще более сдержанной в преддверии инаугурации Трампа. Поэтому рубль сохранит свои позиции в интервале 59,3-60 к доллару.



Налоговый период также окажет поддержку, как и ранее, поэтому, вопреки неопределенности, возможно небольшое укрепление, особенно в первой половине дня.



Тем не менее, рубль будет отыгрывать саму речь Трампа уже на следующей неделе, и, если учесть все предыдущие заявления и планы, российская валюта может оказаться под давлением, в основном за счет общего укрепления доллара.



С другой стороны, факторов для серьезного ослабления все равно нет, а у уровня 61,3 к доллару находится сильный уровень сопротивления. Диапазон 59-61 за доллар рубль вряд ли преодолеет в ближайшие недели. Исключением может стать только резкое изменение цен на нефть или слова Трампа о смягчении санкций против России.







Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо-Банка





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