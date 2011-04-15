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20.01.2017

Динамика рубля в пятницу должна быть еще более сдержанной в преддверии инаугурации Трампа

Динамика рубля в пятницу должна быть еще более сдержанной в преддверии инаугурации Трампа. Поэтому рубль сохранит свои позиции в интервале 59,3-60 к доллару.

Налоговый период также окажет поддержку, как и ранее, поэтому, вопреки неопределенности, возможно небольшое укрепление, особенно в первой половине дня.

Тем не менее, рубль будет отыгрывать саму речь Трампа уже на следующей неделе, и, если учесть все предыдущие заявления и планы, российская валюта может оказаться под давлением, в основном за счет общего укрепления доллара.

С другой стороны, факторов для серьезного ослабления все равно нет, а у уровня 61,3 к доллару находится сильный уровень сопротивления. Диапазон 59-61 за доллар рубль вряд ли преодолеет в ближайшие недели. Исключением может стать только резкое изменение цен на нефть или слова Трампа о смягчении санкций против России.



Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо-Банка


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