РТС может снизится к концу понедельника до 1%

Сейчас на рынке наблюдается некоторая неопределенность, которая связана с большой политикой. Инвесторы ждут заявлений и действий г-на Трампа, чтобы направить средства в перспективные секторы мировой экономики. Нефтяные котировки застыли вблизи пятничных уровней, фьючерсы на американские индексы пока в красной зоне, а доллар США продолжает слабеть относительно остальных валют.



Индекс РТС в таких условиях, скорее всего, снизится к концу понедельника на 0,5-1%. Курсы доллара и евро упадут до 59,5 и 63,8 рубля, соответственно. Вероятно, эти тенденции сохраняться, т. к. появились сообщения о сокращении Россией добычи нефти в январе, а также неуверенность по поводу повышения ставки ФРС США в ближайшие месяцы. На валютные торги сегодня окажет влияние выступление главы ЕЦБ в 14.30 мск.



Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги РусГидро и телекомов (МТС, Мегафон). Последнее связано с возможным смягчением «закона Яровой». Короткие позиции имеет смысл удерживать по акциям ГМК Норильский Никели и Газпрома, цены которых пробивают локальные уровни поддержки.











Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов



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