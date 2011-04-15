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23.01.2017

Цены на нефть демонстрируют смешанную динамику

Цены на нефть демонстрируют смешанную динамику на открытии недели по мере того как участники рынка сдержанно отреагировали на итоги встречи комиссии по сокращению добычи, заседавшей 22-23 января в Вене.

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в марте на бирже ICE в Лондоне в 12.35 по московскому времени подрастали в цене на 0,5% до 55,77 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI торговался на уровне 52,88 доллара за баррель.

В комитет по контролю за сокращение добычи будут входить министры энергетики 5 стран: России, Кувейта, Венесуэлы, Алжира и Омана. Для оценки объемов добычи будут использоваться разные данные. Это отчеты стран-производителей, а также данные от МЭА, IHS Cambridge Energy Research Associates, Argus media Ltd. Следующая встреча комиссии состоится 17 марта в Кувейте.

Участники рынка не нашли в итогах ее встречи ничего значимого, так как новых методов, способных повысить уровень доверия трейдеров к процессу контроля за добычей, предложено не было.

Соответственно, в центре внимания сейчас будут данные по добыче за январь, публикуемые выше обозначенными информационными агентствами и именно они по-прежнему будут двигать ценами на более долгосрочную перспективу.

Добыча в США сейчас активизируется. Компании добавили около 29 буровых установок. Доведя их число до 551. Это самый значительный прирост с апреля 2013 года. Прогнозы EIA на 2017 год предполагали рост добычи в США на 100 тыс. баррелей в сутки, но если подобная динамика роста числа буровых сохранится, то это может сигналить о боле интенсивном восстановлении сланцевых компаний, что будет уже давить на цены и требовать от ОПЕК большего сокращения добычи.

В общем, цены на Brent пока продолжат колебаться в диапазоне 53-59, но без дополнительного оглашения сокращения добычи со стороны ОПЕК и при сохранении интенсивного роста числа буровых могут спуститься и к 50.





Валерий Полховский, аналитик ГК FOREX CLUB

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