Российский рынок под давлением нефти и внешнего фона

Российские фондовые индексы начали новую торговую неделю на минорной ноте. Бенчмарки снижаются под воздействием негативного внешнего фона и возобновления продаж нефти Brent на попытках пробоя уровня 56. К 14.45 мск. ММВБ снижается без малого на 1%, до 2140. РТС демонстрирует более умеренное падение благодаря укреплению валюты. Индекс теряет 0,45%, до 1133. Рубль дорожает на 0,52% и 0,23% к доллару и евро соответственно.



В голубых фишках преобладают продажи. Неуверенно чувствуют себя акции нефтегазового сектора. «Роснефть», «Газпром» и ЛУКОЙЛ снижаются на 0,10%, 1,33% и 0,79% соответственно. "Роснефть" сообщила, что с 2017 по 2020 годы планирует вести сейсморазведку в арктическом шельфе моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря. Потери несут и бумаги финансового сектора, несмотря на устойчивые позиции рубля. Котировки «Сбербанка» и ВТБ просели на 1,37% и 0,77% соответственно.



Акционеры «МегаФона» одобрили покупку контрольного пакета акций Mail.Ru у New Media and Technology Investment L.P., New Media Technologies Capital Partners Limited и компании Ardoe Finance Ltd. Российский оператор планирует приобрести 63,8% голосующих акций Mail.Ru Group за согласованное денежное вознаграждение в размере 640 млн. долларов. Котировки «Мегафона» в ходе сегодняшней сессии дешевеют более чем на 2%.



Инвесторы на зарубежных площадках не торопятся с покупками, продолжая анализировать инаугурационную речь нового американского президента. Уклонение от рисков объясняется тем, что Трамп подтвердил свой протекционистский настрой. А нефть тем временем не смогла развить импульс роста, несмотря на позитивные известия о выполнении условий сделки ОПЕК+. Настрой трейдеров в сырьевом сегменте подпортили известия о резком росте буровой активности в США. Все это препятствует росту отечественных фондовых индексов, которые, вероятно, будут оставаться под давлением до конца дня.











Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.