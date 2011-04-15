Доллар будет удерживаться в диапазоне 59-60 руб.

В понедельник рубль торговался стабильно, обосновавшись в тесном внуридневном диапазоне. На валюту оказало влияние сразу несколько противодействующих факторов, что обусловило минимальные ценовые изменения по итогам торговой сессии. К концу дня пара доллар/рубль подошла с потерями в пределах 0,3%, а евро/рубль финишировала немногим выше уровня открытия.



На стороне рубля сейчас играют налоговые платежи, а также слабый доллар, привлекательность которого снизилась из-за отсутствия конкретики в отношении будущей экономической политики в США. В условиях неопределенности игроки предпочитают избавляться от USD, но как только Трамп обозначит меры стимулирования более четко, валюта воспрянет духом. При этом удорожание рубля сдерживается опасениями интервенции властей РФ и неустойчивыми позициями нефти. Позитивные сигналы от ОПЕК+ по соблюдению договоренности были нивелированы известиями о росте буровой активности в Штатах. И если на этой неделе Минэнерго сообщит о росте запасов, это подорвет силы Brent еще сильнее. Что отразится и на курсе нашей валюты.



Впрочем, в первой воловине недели рубль продолжит ощущать поддержку налогового периода. В среду завершатся расчеты по НДПИ, НДС и акцизам. Этот фактор способен сгладить потенциальный негатив со стороны сырьевого сегмента, но не позволит увести доллар под отметку 59 руб. В то же время пока нет причин для возвращения пары за пределы уровня 60 руб. Так что в ближайшие дни ожидаем дальнейшей консолидации котировок в диапазоне 59-60 руб.











Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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