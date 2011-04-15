В понедельник продолжилась тенденция на снижение цен в высоколиквидных бумагах. При этом индекс РТС за счет курса доллара закрылся практически без изменений. На фоне роста цен на металлы лучше рынка выглядел металлургический сектор и сектор электроэнергетики. Так, котировки акций ИнтерРао (IRAO) выросли на 2,6%, Алроса (ALRS) – на 2,3%, ММК (MAGN) – на 1,3%, Роснефти (ROSN) – на 0,7%, ГМК Норникель (GMKN) – на 0,7%. Снижение котировок было отмечено в привилегированных акциях Транснефти (TRNFP) на 4,4%, Новатэк об. (NVTK) – на 2,6%, Русгидро об. (HYDR) – на 2,3%, Татнефти об. (TATN) – на 2,3%, Газпромнефти об. (SIBN) – на 2,2%.



Акции ФСК ЕЭС (FEES) выросли на 1,3% на новостях о том, что Росэнергоатом готовится заплатить ФСК ЕЭС (с рассрочкой на 10 лет под 6% годовых на остаток задолженности) около 50 млрд. рублей за техприсоединение блока Калининской АЭС. В целом стоить выделить ФСК ЕЭС в качестве дивидендной бумаги. Скорее всего по итогам 2016 года компания выплатит акционерам рекордные дивиденды. (дивидендная доходность около 10%) К тому же, привлекательность вложений в данную акцию увеличивается за счет возможного продолжения роста финансовых показателей компании в 2017 году.



Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, акции Автоваза (AVAZ, AVAZP) подорожали на 5.1% и 3,4%, ПИК (PIKK) – на 3,1%, Энел России (ENRU) – на 2,7%, Росгосстраха (RGSS) – на 2,2%.



Фондовые индексы США закрылись небольшим снижением, фьючерсы на индексы США торгуются на уровне закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские индексы закрылись в среднем минусе, на азиатских фондовых площадках наблюдаются разнонаправленные движения.



Рублевый индекс ММВБ снижается вот уже 9 сессий подряд. На лицо отсутствие внутренних драйверов и новостного фона для активизации покупок. По сути все покупки сосредоточены в секторах, которые занимают небольшие веса в индексе ММВБ/РТС (энергетика, машиностроение). Очень сильно на стоимость гос. компаний влияет неопределенность с нормой выплаты дивидендов в размере 50% по МСФО. Как только эта неопределенность решится, с большой долей вероятности, можно ожидать соответствующей переоценки индексов. На валютном рынке доллар продолжает оставаться в диапазоне 59-60,5 рублей.









Антон Манаев, начальник отдела торговых операций



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