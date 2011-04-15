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24.01.2017

Российский фондовый рынок сегодня будет расти

Фьючерсы на американские индексы падают из-за действий г-на Трампа и его протекционистской политики, это может нарушить налаженные торговые связи и стало неожиданным для многих инвесторов. Вместе с тем нефтяные котировки растут на 0,5% на фоне слабости доллара США. Российский фондовый рынок сегодня будет расти, индекс РТС может подскочить на 0,5-1%.

Курсы доллара и евро во вторник снизятся до 59,4 и 63,7 рубля, соответственно. На торги сегодня могут повлиять данные по деловой активности в Германии (выходят в 11.30 мск) и продажам жилья в США (в 18.00 мск). Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги РусГидро, ФСК ЕЭС и Системы, их цены могут продолжить рост после небольшой передышки. Среднесрочным инвесторам могут быть интересны акции Полюса, эмитент сообщил, что в 2016 году увеличил продажи золота в концентрате в 5 раз.






Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов

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