Нефть: ОПЕК продолжает сокращать добычу

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются на позитивной территории по мере того как представители нефтяной отрасли Ирака заявили, что очень близки к выполнению обязательств по сокращению добычи, взятых на себя в рамках соглашения, достигнутого ОПЕК 30 ноября 2016 года.



По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в марте на бирже ICE в Лондоне в 11.00 по московскому времени подрастали в цене на 0,5% до 56,00 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI торговался на уровне 53,10 доллара за баррель.



Министр энергетики Ирака Джаббар аль-Луаиби в интервью на национальном телеканале заявил, что страна уже сократила добычу на 180 тысяч баррелей в сутки в этом месяце и в следующем снизит еще на 30 тысяч. Согласно договоренностям от 30 ноября, Ирак должен снизить добычу на 210 тысяч баррелей в сутки.



Пока страны ОПЕК демонстрируют готовность полностью соблюдать соглашения по сокращению добычи, достигнутые в Вене. И в этом нет ничего удивительного. Ставки слишком высоки. Практически всем членам картеля необходимы более высокие цены на нефть, чтобы преодолевать возникшие фискальные трудности. Пытаться продать немного больше и тормозить процесс роста цен просто не рационально.



Аналитик Goldman Sachs Джеффри Курье отметил вчера Bloomberg, что соглашение ОПЕК в настоящий момент выполнено на 85%.



В общем и целом, новостной фон остается достаточно позитивным для рынка нефти. Правда, оптимизм покупателей несколько размывается прогнозами по росту добычи в США, но пока что они значительно ниже тех сокращений, которые запланировали ОПЕК и не-ОПЕК.



Участники рынка могут выражать некоторое недоверие заявлениям официальных лиц, но если в начале февраля начнет поступать статистика из общепризнанных источников информации, подтверждающая выполнение всех соглашений по сокращению добычи, цены могут снова возобновить рост и закрепиться выше 60 долларов за баррель. А пока обоснованным диапазоном для колебания цен на Brent выступает область 53-59 долларов за баррель. Причем у нижней границы активность покупателей сейчас очень высокая.











Валерий Полховский, аналитик ГК FOREX CLUB



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