Рубль продолжает дорожать

Курс доллара вновь упал до минимальных значений с июля 2015 года. Поддержку ему оказывает стабильность цен на нефть, а также налоговая неделя.



Главным фактором, который играет на пользу российской валюте, является стабильность на нефтяном рынке. Котировки черного золота торгуются в диапазоне от 53 до 57 долларов за баррель после того, как крупнейшим мировым производителям удалось договориться о сокращении добычи. На днях стало известно о том, что члены крупнейшего нефтяного картеля ОПЕК довольны выполнением обязательств, взятых на себя участниками соглашения. Сокращение добычи происходит опережающими темпами.



Помимо этого, курсу российской валюте сейчас оказывает поддержку налоговая неделя. До 25 января экспортерам необходимо уплатить налоги на добычу полезных ископаемых (НДПИ). И все это укрепление российского рубля происходит на фоне «бездействия» российского Центробанка. Напомним, что ранее целый ряд федеральных чиновников высказывались на тему того, что Центральный Банк мог бы выступить против укрепления национальной валюты. Однако, в пресс-службе Центробанка заявили, что такой задачи перед мегарегулятором не стоит и с интервенциями на рынок ЦБ выходить не собирается.



На этом фоне курс доллара на московской бирже торгуется в районе отметки 59 рублей 15 копеек, евро держится в районе 63 рублей 55 копеек, индекс ММВБ растет впервые с 10 января и торгуется в районе 2160 пунктов, а котировки нефти марки Brent приближаются к 56 долларам за баррель.



В целом, ситуация на нефтяном рынке, а также на российском валютном рынке не меняется. Уже в скором времени налоговая неделя закончится и рубль лишится поддержки данного фактора. Это может привести к ослаблению нашей национальной валюты.



В этих условиях наши рекомендации остаются без изменений. Мы рекомендуем покупать доллар/рубль в районе отметки 58 рублей с целями для фиксации прибыли в районе 59,20 или 60,00. Совершать такие покупки рекомендуем с осторожностью, потому что пока о развороте тренда на российском валютном рынке говорить еще рано. Более уверенно можно готовиться к торговле по тренду и открывать сделки на продажу, которые напрашиваются в диапазоне от 61,40 до 62,00. Цели здесь 60,00 или 59,20.













Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики АНАЛИТИКА Онлайн



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