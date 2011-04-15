Рубль продолжает получать поддержку от налогового периода

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 27,75 коп. (-0,47%), до 59,24 руб., курс евро – на 35,50 коп. (-0,56%), до 63,91 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,3 млрд (+10,0%), евро/рубль – 262,9 млн евро (-20,0%).



Центральный банк России с 25 января понизил официальный курс доллара США на 28,66 коп., до 59,2168 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,6225 руб., что ниже предыдущего дня на 31,99 коп.



Во вторник торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. Курс доллар/рубль снизился до 59,07, евро/рубль – до 63,48. Повышенный объем наблюдался в первые пять часов. Затем рублевые пары перешли в фазу консолидации. Курс доллара США стабилизировался на уровне 59,23 руб. Курс евро после восстановления до 63,81 руб. вернулся к уровню 63,56 руб.



Рубль полностью отыграл потери у доллара США, которые понес на заявлениях первого вице-премьера России Игоря Шувалова по поводу выхода на валютный рынок ЦБ РФ. Развернуть «бычий» тренд по рублю на притоке спекулятивных денег в рамках кэрри трейд быстро не получится. Это подтверждает и последний отчет COT (Commitment of Traders) в котором у крупных спекулянтов на Чикагской бирже отражено увеличение длинных позиций на фьючерс рубля (покупки).



Российская валюта продолжает получать поддержку от налогового периода и отсутствия сильного снижения нефтяных котировок. В среду компании и банки перечисляют платежи по НДС, НДПИ и акцизам, что в совокупности поддержит его в первой половине дня. Дополнительную поддержку он получит от аукционов Минфина РФ. На аукционах 25 января ведомство планирует разместить облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 40 млрд рублей.



Сегодня, 25 января, нефть марки Brent торгуется на уровне $55,32 (+0,25%). Если цена останется на текущем уровне или поднимется выше, то первые сделки пройдут по 59,05/10 руб. за доллар и 63,30/35 руб. за евро.



Давление на нефтяные цены оказал отчёт от Американского института нефти по еженедельным запасам черного золота, которые за прошлую неделю увеличились на 2,9 млн баррелей (прогноз был +1,9 млн баррелей). Аналогичный отчёт выйдет вечером от Минэнерго США.



Техническая картина на дневном периоде по Brent выглядит нейтрально. Если котировки опустятся ниже $53,50, то «быкам» не избежать падения цен до $49,20. Чем быстрее покупатели закрепятся выше $55,60, тем сильнее станут их позиции выше поддержки $53,50.



ЦБ РФ не собирается создавать дефицит валютной ликвидности, поэтому сегодня у доллара есть шанс сходить до 58,80 руб., евро – до 63,20 руб. Завтра рубль лишится поддержки от налогового периода. Если от уровня 59 руб. последует отскок, то к концу недели доллар/рубль вернётся к уровню 60. Успех продавцов будет зависеть от динамики цен на нефть после публикации отчёта по запасам нефти от Минэнерго США.











Владислав Антонов, аналитик Альпари



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