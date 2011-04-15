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25.01.2017

Цены на нефть незначительно снижаются

Цены на нефть постепенно снижаются. Во вторник по итогам торговой сессии нефть марки Brent (мартовские контракты) остановилась на отметке $55,62 за баррель, WTI с поставкой в марте зафиксировалась на уровне $53,15 за баррель. В среду днем североморская нефть торгуется в районе $55,5 за баррель, а WTI на уровне $53,14 за баррель.

Незначительное давление на котировки оказали негативные данные по коммерческим запасам нефти от Американского института нефти, согласно которым запасы показали прирост в размере 2,927 млн баррелей. Сегодня вечером аналогичную статистику представит Энергетическое информационное агентство США. Если прирост подтвердится, то негативная динамика на рынке усилится, но ненадолго. Поводов для серьезного падения пока нет.

В целом в ближайшее время на рынке не предвидится никаких значимых событий, которые могли бы существенным образом подвинуть цены вниз или вверх. Спекулянты будут ждать статистики от ОПЕК по итогам января. В начале февраля состоится заседание ФРС США, в случае ужесточения монетарной политики, укрепление доллара может оказать негативное влияние на торги нефтью.

В течение дня нефть марки Brent вряд ли выйдет за приделы диапазона $55-56 за баррель.





Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента Альпари

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