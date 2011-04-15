Российские индексы не могут развить импульс роста

Несмотря на весьма благоприятный внешний фон, российские фондовые индексы не смогли развить вчерашний импульс роста и снова перешли к снижению. Бенчмарки оказались под влиянием настроений в сырьевом сегменте, где Brent снова дешевеет, опустившись в район 55 долл./барр. К 14.45 мск. ММВБ и РТС снижаются в пределах 0,1%, до 2172 и 1154. Рубль слегка отступает в парах с долларом и евро, которые поднимаются на 0,09% и 0,26% соответственно.



В нефтегазовом секторе нет единой динамики. Акции «газпрома» и «Роснефти» дешевеют на 1,6% и 1,8%. ЛУКОЙЛ торгуется немногим выше уровня открытия, а префы «Транснефти» прибавляют порядка 1%. Сегодня глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что компания не исключает продажи пакета НМТП Российскому фонду прямых инвестиций. Лучше рынка сегодня выглядят рдр «Русала», которые раллируют почти на 6%.



Совет директоров «Норильского никеля» одобрил сделку по продаже до 39,32% в Быстринском проекте в пользу инвестфонда CIS Natural Resources Fund. Оценка проекта определена на уровне 730 млн долл. Это соответствует оценке в сделке по приобретению 10,67% доли в проекте китайскими инвесторами Highland Fund в июне 2016 г. Бумаги «НорНикеля» торгуются с повышением на 0.2%.



После вчерашнего подъема инвесторам не хватило драйверов для продолжения покупок на отечественных площадках. Brent растеряла набранные очки после отчета API, отразившего рост запасов нефти в США. И теперь игроки не решаются приобретать актив, опасаясь, что официальный релиз от Минэнерго подтвердит увеличение запасов. На этом фоне у российских индексов мало шансов на возвращение к росту, хотя потенциал дальнейшего снижения выглядит ограниченным.













Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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