К концу недели доллар может вернуться к 60 руб.

В среду рубль продолжил консолидироваться вблизи полуторагодовых максимумов, снова не решившись продавить доллар под отметку 59 руб. Поддержку рублю оказали налоговые выплаты, а нефтяной фактор не проявил себя – Brent в очередной раз совершила неудачный набег на 56 долл./барр. По итогам сессии пара доллар/рубль прибавила несколько пунктов, финишировав на 59,17 руб., а евро/рубль – в районе 64.56 руб.



В отсутствие уверенных позитивных сигналов с сырьевого сегмента наша валюта получала поддержку со стороны налоговых выплат. Но теперь этот фактор уходит со сцены, и рублю остается уповать на слабость доллара. Накануне USDне сумел развить восходящую коррекцию на международном рынке форекс, хотя и падать не торопился. Вполне возможно, что под занавес недели «американец» все же сумеет локально укрепить позиции, если статистика по ВВП США порадует.



Что касается сигналов от нефти, здесь особых поводов для роста не наблюдается. Brent удержалась на плаву, несмотря на рост запасов и добычи углеводородов в США. Но в ближайшее время не предвидится драйверов, способных помочь активу уверенно подняться над заветным уровнем 56. А значит, потенциал движения пары доллар/рубль под 59 руб. ограничен. Более того, до конца недели котировки могут приподняться к верхней границе узкого диапазона 59-60 руб.











Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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