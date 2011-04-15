Дальнейшее усиление рубля временно откладывается

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 27,75 коп. (+0,47%), до 59,51 руб., курс евро – на 41,00 коп. (+0,65%), до 63,97 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,7 млрд (+42,4%), евро/рубль – 288,1 млн евро (+9,6%).



Центральный банк России с 26 января понизил официальный курс доллара США к рублю на 6,79 коп., до 59,1489 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 63,4254 руб., что ниже предыдущего дня на 19,71 коп.



Торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. В первой половине дня рубль черпал силы от налоговых платежей и аукционов Минфина РФ. В среду Минфин успешно на аукционах разместил облигации (ОФЗ) на сумму 40 млрд рублей. Спрос превысил предложение в 1,63 раза и составил 65,324 млрд рублей.



Укрепление рубля прервало агентство Bloomberg своей статьёй, в которой со ссылкой на конфиденциальные источники сообщалось, что ЦБ РФ начнет покупки иностранной валюты на валютном рынке уже в феврале или марте. На слухах курс доллара попытался пробиться выше 59,50 руб. Попытка не увенчалась успехом, так как американская валюта в это время дешевела на рынке форекс. В итоге рубль быстро восстановил все понесенные потери. Курс доллара упал с сессионного максимума 59,48 руб. до 59,06 руб.



В 19:30 мск на сайте Минфина появился пресс-релиз «Об операциях на внутреннем валютном рынке». Минфин объявил о том, что с февраля будет осуществлять операции по купле-продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в размере дополнительных нефтегазовых доходов бюджета. Для совершения данных операций ведомство будет привлекать Банк России. Регулятор подтвердил информацию, что будет проводить сделки на валютном рынке в соответствии с опубликованным порядком Минфина.



Объем операций по покупке/продаже иностранной валюты будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Пока фактическая цена на нефть марки «Юралс» превышает уровень 40 долларов США за баррель, Минфин РФ будет проводить операции по покупке иностранной валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов. В случае снижения фактических цен ниже указанного уровня Минфин России будет проводить операции по продаже иностранной валюты в объеме выпадающих нефтегазовых доходов, следует из объяснений Минфина.



По итогам вчерашних торгов фьючерсный контракт на российскую экспортную нефть сорта Urals с исполнением в марте 2017 г. стоит $51,77. Новость о покупках валюты Центробанком в интересах Минфина не привела к существенным ценовым отклонениям рублёвых пар, поскольку участники рынка об этом были предупреждены 19 января первым заместителем председателя Правительства РФ И. Шувалова. Объём валютных интервенций для рынка будет незаметным при текущей стоимости нефти и среднем обороте 3,5 млрд долларов.



По итогам дня курс доллара отскочил от поддержки 59 руб. к уровню 59,65, курс евро – к уровню 64 руб. В четверг, 26 января, нефть торгуется в плюсе на 0,5%. Несмотря на вчерашний отскок, торги на Мосбирже откроются снижением по доллару и евро. Поскольку пик налоговых платежей пройден, а интерес к российским облигациям снизился (индекс RGBI упал на 0,3%, до 135,68), есть вероятность отступления российской валюты от достигнутых максимумов к концу недели до 60 руб. за доллар и 64,45 руб. за евро. Пробой уровня 59 руб. временно откладывается.



По прогнозу рассматриваю повторный заход в район 59,30/35 и закрытие в районе 59,53 руб. В пятницу курс доллара должен приблизиться к 60 руб. Минфин своим решением укрепил уровень 59 руб., поэтому на время его прохождение откладывается.











Владислав Антонов, аналитик Альпари



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