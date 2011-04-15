На площадках сложился умеренно позитивный фон

В четверг, 26 января, общая картина на рынках выглядит неплохо. Котировки нефти североморской марки Brent держатся выше $55 за баррель. На американских фондовых площадках зафиксировано продолжение динамичного ралли на фоне подписания новых распоряжений президентом США Дональдом Трампом о смягчении регулятивной нагрузки для американских промышленных производителей и устранении препятствий для строительства двух нефтепроводов. Участники рынков предвидят повышение прибыли крупных американских компаний и ускорение роста ВВП США. Азиатские фондовые индексы торгуются в плюсе. Вероятно, что оптимистичные настроения передадутся и инвесторам на отечественных площадках. Впрочем, серьезного роста российских фондовых индексов в четверг, 26 января, мы не ожидаем.



Доллар США на бирже в Москве в среду, 25 января, поднимался до 59.65 руб./$ на официальных заявлениях Минфина России относительно планов осуществления операций по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке с февраля 2017 года. Отмечается, что проведение операций способствует минимизации влияния изменчивости нефтяных цен на внутренние экономические условия до введения «бюджетных правил». Курс рубля при этом останется плавающим. Предположительно, влияние операций Минфина на ликвидность внутреннего валютного рынка будет ограниченным. С другой стороны, планируемые действия позволят избежать резких движений на валютном рынке и в целом содействуют стабилизации курса рубля. По нашим оценкам, в четверг, 26 января, курс доллара США сохранит колебания в границах 59-60 руб./$.













Анастасия Соснова, ведущий аналитик банка «Российский капитал»



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