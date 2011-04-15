По итогам дня РТС может подняться на 1-2%

Американские фондовые индексы продолжили рост, в среду значение Dow Jones Industrial Average впервые превысило уровень в 20000 пунктов. Это связано с появлением у инвесторов надежды на то, что президент Трамп будет увеличивать бюджетные расходы, снижать налоги и смягчать регулирование. Так, например, он распорядился возобновить строительство нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access, несмотря на возражения экологов.



Нефтяные котировки также продолжили рост, сегодня стоимость барреля смеси Brent увеличилась более чем на 1% на фоне ослабления доллара США. Индекс американской валюты закрепился ниже отметки 100 пунктов.



Российский фондовый рынок в четверг продолжит рост, индекс РТС может подняться на 1-2%. Курсы доллара и евро сегодня могут вырасти до 60 рублей и 64,5 рубля, соответственно. Российская валюта ослабнет из-за появившейся информации о том, что Минфин России с февраля будет проводить операции по покупке-продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.



На торги сегодня повлияют данные по ВВП Великобритании (выходят в 12.30 мск) и продажам нового жилья в США (в 18.00 мск).



Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги Яндекса и ММК, цена которых в последние дни показывает мощный рост. Следует воздержаться от покупок акций Газпрома и Ростелекома, они сейчас под давлением.











Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов



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