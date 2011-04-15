Нефть продолжит преодолевать уровень $56 за баррель Brent

Консолидация нефтяных цен не позволила вчера рублю укрепиться, а новость о том, что Центробанк готов выкупать валюту с рынка в размере превышения нефтяной выручки от планов, заложенных в бюджете, и вовсе привели к ослаблению национальной валюты. Обновление долларом полуторагодовых минимумов, по всей видимости, откладывается, несмотря на близость этой цели. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 58,9-60,1 руб., для европейской валюты — 63,3-64,6 руб.



Обновление американскими индексами исторических максимумов, уверенный рост азиатских индексов и утреннее восстановление нефтяных цен создают весьма благоприятный внешний фон перед открытием российского фондового рынка. В то же время, с долгосрочной точки зрения, рост акций сдерживается рассеиванием надежд на быструю отмену санкций новым американским президентом. Вероятный коридор по индексу ММВБ находится в пределах значений 2155-2200 пунктов, по индексу РТС — 1150-1170. Сегодня свои производственные результаты за прошлый год опубликуют «Распадская», Polymetal, «Черкизово» и «ММК».



Среда стала очередным днем «боковика» на рынке нефти, который с конца прошлой недели отказывается демонстрировать направленную динамику. Торги маркой Brent начали день на $55,6, к вечеру снизившись до $55,1. Тут подоспела статистика от Управления энергетической информации Минэнерго США, которая показала рост запасов нефти на 2,840 млн. баррелей, что оказалось немного выше ожидаемого экспертами показателя в 2,815 млн. Несмотря на превышение запасов уровня ожидания, нефть отреагировала парадоксально – резко выросла до $56, после чего вернулась к $59,45, закончив день в небольшом минусе. Сегодня утром Brent пытается восстановить свои позиции, торгуясь около $55,85 за «бочку». Ближайшей целью для дальнейшего роста является максимум минувшего вторника на отметке $56,2. Таким образом, какой уж день подряд Brent будет бороться за преодоление уровня $56 за баррель, и закрепление выше этой отметки.



Американские фоновые индексы Dow Jonse Industrial и S&P 500 обновили накануне исторические максимумы на ожиданиях поддержки Трампом американской экономики. С утра азиатские индексы уверенно росли, прибавляя более 1%, а фьючерс на индекс S&P500 торговался по 2 298, на 0,2% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.



Боковик продолжается не только на рынке нефти, но и в паре EUR/USD. В среду она открылась по 1,0730, и после снижения до 1,0710 на слабом индексе делового оптимизма в Германии, который оказался хуже ожиданий, выросла к 1,0770 и закончила день у 1,0745. Сегодняшним утром пара немного выросла и находится в диапазоне 1,0750-1,0765. Сегодня из важных для валютных рынков релизов, можно выделить, пожалуй, публикацию предварительных данных по ВВП Великобритании за четвертый квартал прошлого года. Ожидается рост на 0,5% кв/кв после роста на 0,6% в третьем квартале.













Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари



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