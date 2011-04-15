Индекс ММВБ проторгуется сегодня в коридоре 2160-2185 пунктов

Российские фондовые индексы в четверг утром торгуются разнонаправлено. В лидерах утреннего спроса российские депозитарные расписки «Русала» и акции «ММК». В лидерах падения бумаги «ФосАгро» и «Башнефть».



Внешний фон к сегодняшним торгам сложился положительным. Американские рынки завершили предыдущую сессию покупками. Фьючерс на индекс S&P на премаркете прибавляет в весе. Цены на нефть держатся в плюсе. Баррель сорта Brent утром в четверг стоит $55,88 (+0,8%). Опубликованные накануне данные Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов зафиксировали, что показатель для черного золота вырос на 2,84 млн баррелей, что выше прогнозов. В этот раз наблюдения API и EIA оказались созвучны, однако инвесторы предпочитают оставлять эти факты без внимания.



Евро/доллар утром в четверг сохраняет растущий импульс минувшего вечера. Основные торги идут вокруг 1,0760. Сессия сегодняшнего дня для EUR/USD пройдет в коридоре 1,0680-1,0785. Отсутствие ясности и конкретики в реальных планах нового американского президента Дональда Трампа вынуждает инвесторов закрывать открытые прежде длинные позиции по доллару, так как амбициозные цели должны как минимум подтверждаться какими-нибудь шагами.



По информации из деловых кругов, выход США из Транстихоокеанского партнёрства, осуществлённый президентским указом Дональда Трампа, прежде всего, наносит удар по экономическим интересам Японии и будет способствовать усилению конфликтного потенциала в отношениях между Токио и Вашингтоном. Размещение новейших стратегических ядерных ракет «Дунфэн-41» (DF-41) дальностью около 14 тыс. километров в провинции Хэйлунцзян недалеко от российско-китайской границы является оптимальным комплексным решением, позволяющим оперативно перенацеливать это «оружие возмездия» в зависимости от актуальной военно-политической обстановки.



В среду Минфин РФ объявил о запуске новых правил по покупке и продаже валюты на внутреннем рынке. Это необходимо для снижения волатильности курса в связи с ценовыми колебаниями на рынке нефти. Покупка и продажа валюты будет осуществляться ЦБ РФ в случае, если экономическая ситуация будет того требовать. В Центробанке отмечают, что регулятор не намерен отказываться от политики плавающего курса.



Суть бюджетного правила заключается в том, что если цена на нефть будет превышать $40 за баррель, то на сверхдоходы от продажи нефти за рубеж, Минфин будет покупать валюту на внутреннем рынке и отправлять в резервы. Если цена будет ниже этой отметки, то Минфин будет продавать валюту, сглаживая колебания рубля. В целом идея неплохая, но с политикой плавающего курса никак не вяжется. Получается, что ведомство будет оказывать искусственное влияние на формирование валютного курса.



В четверг производственные результаты за 2016 год опубликуют «Распадская» и Polymetal. Операционные результаты за 2016 год представит «Лента».



Данные по инфляции представила Новая Зеландия. С речью выступил глава Резервного Банка Новой Зеландии. Индекс потребительского климата вышел в Германии. Темпы роста ВВП за четвертый квартал выйдут в Великобритании. В Штатах опубликуют статистику по безработице и продажам нового жилья.











Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари



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