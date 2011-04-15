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26.01.2017

Индекс доллара восстанавливает вчерашние потери

В Европе индекс доллара торгуется в плюсе по 100,19 (+0,27%). Курс евро/доллар вернулся к уровню 1,0713. Пара фунт/доллар с достигнутого максимума 1,2673 снизилась до 1,2572 (-101 пункт).

Предварительные данные по ВВП Великобритании указали на рост экономики на 2,2% за период с октября по декабрь и на 0,6% по отношению к предыдущему кварталу. Оба показателя получились выше прогнозов 2,1% и 0,5% соответственно, поспособствовав этим укреплению фунта. Но началась общая коррекция по доллару, и фунту пришлось отступить.

Отсутствие комментариев от представителей Белого дома по поводу вреда сильного доллара, заставило участников рынка обратить внимание на растущую доходность американских облигаций. На момент написания обзора доходность 10-летних облигаций повысилась на 0,66%, до 2,54%, 30-летних – на 0,25%, до 3,117% (снизилась с сессионных максимумов).

После того, как Британское правительство опубликует сегодня законопроект по запуску процедуры выхода страны из состава ЕС в соответствии со статьей 50 Лиссабонского соглашения, возможны резкие колебания в пределах 50 пунктов.

В Штатах выйдет своя статистика: отчет по обращениям за пособием по безработице, торговый баланс, индексы PMI Markit и данные по продажам новых домов. Как только эти данные увидят свет, тон торгам будет задавать доходность американских облигаций.




Владислав Антонов, аналитик Альпари

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