ММВБ снова поднялся выше уровня 2200

В четверг российские индексы продемонстрировали рост. ММВБ добавляет 2,1%, снова закрепившись выше уровня 2200. РТС укрепился на 0,26%. В лидерах роста депозитарные расписки РУСАЛа (7,49%), ЛУКОЙЛ (4,29%) и Северсталь (3,8%).



В аутсайдерах оказались Полиметалл (-4,58%), ВСМПО АВИСМА (-1,02%) и Башнефть (-1,02%).



Поддержку российскому бенчмарку оказывает внешний фон. Сегодня фьючерсы на американские и азиатские индексы растут. В целом, это обусловлено возобновлением интереса к риску на фоне подписанных Трампов указов по сфере энергетики. Рынки явно закладываются на то, что президент будет действовать в направлении выполнения предвыборных обещаний.



Позитива добавляет и динамика цен на нефть. Котировки марки Brent сегодня отметили максимум на уровне 56,65. В основном, рост нефти сейчас обусловлен временной коррекцией доллара. Хотя определенный оптимизм взывают и надежда на балансировку рынка. Но, учитывая, что США наращивает добычу, равно как и Ливия, которая не участвует в соглашении в формате ОПЕК+, ждать обновления максимумов пока не приходится. Таким образом, можно полагать, что Brent будет удерживаться в пределах диапазона 53,70 – 57,25.



Рубль сегодня слабеет к доллару, несмотря на позитивную динамику цен на нефть. Котировки USD/RUB достигали отметки 60,58. Ключевым фактором давления выступают заявления Минфина о том, что с февраля он будет пополнять Резервный фонд на дополнительные нефтегазовые доходы. Кроме того, в России подошел к концу налоговый период и рубль утратил поддержку компаний-экспортеров. Поэтому не исключено, что пара USD/RUB к концу недели поднимется в район уровня 60,90.











Ирина Рогова, аналитик ГК Forex Club



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