Курс доллара пробил уровень 60 руб.

В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 92,00 коп. (+1,55%), до 60,43 руб., курс евро – на 62,75 коп. (+0,98%), до 64,59 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $6,0 млрд (+27,6%), евро/рубль – 288,1 млн евро (+22,7%). Центральный банк России с 26 января понизил официальный курс доллара США к рублю на 6,79 коп., до 59,1489 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 63,4254 руб., что ниже предыдущего дня на 19,71 коп.



Торги на внутреннем валютном рынке открылись ростом по доллару и евро. Рубль находился под давлением на ожиданиях покупок валюты Минфином и ЦБ с февраля месяца, а также общего укрепления американского доллара на рынке форекс. Именно поэтому рубль подешевел к доллару на 1,55%, а к евро – меньше 1%. За пять часов покупатели валюты смогли закрепиться выше психологического уровня 60 рублей, что усилило волатильность на рынке, в результате чего курс доллара подскочил до уровня 60,62 руб., евро – до 64,89 руб.



Резкий рост нефтяных котировок остановил покупателей, что позволило рублю частично отыграть понесенные потери. Курс доллара снизился до 60,13 руб., евро – до 64,25 руб. На американской сессии баррель Brent подорожал на 2,4%, до $56,53.



Введение бюджетного правила негативно отразилось на российском рынке ОФЗ. Зарубежные инвесторы стали продавать облигации, в результате чего сильно подскочила доходность на 5- летние, 10- летние и 15 – летние облигации. Американский инвестиционный банк JPMorgan дал рекомендацию своим клиентам начать сокращение доли облигаций федерального займа в своем портфеле. Интерес к российским облигациям у зарубежных инвесторов пропал 19 января, когда о покупках валюты ЦБ в интересах Минфина РФ заявил первый заместитель председателя Правительства РФ И. Шувалов. За шесть торговых дней индекс RGBI (индекс государственных облигаций России) снизился на 1,06%, до 135,00 пунктов.



Сегодня, 27 января, за баррель Brent дают $56,13 (+0,12%). Спекулятивное давление сохранится на российскую валюту до тех пор, пока Минфин и ЦБ не отработают механизм закупки валюты, который не будет оказывать влияния на курс рубля. Несмотря на это, нефть для рубля остаётся доминирующим фактором. Дальнейшее повышение нефтяных котировок положительно скажется на курсе рубля.



Покупатели закрепились выше уровня 60 руб. Теперь им нужно пройти ключевое сопротивление 60,70 руб. (максимум от 11.01.17). Только в этом случае, по доллару можно начать рассматривать первые две цели: 61,17 и 61,78. Курс доллара сможет подняться до 62,45 руб., но для этого должно начаться бегство из облигаций и конвертация рублей в валюту. Исходя из последнего аукциона Минфина РФ, спрос на 10-летние бумаги снизился, на 5 летние остаётся высоким. Поддержка находится на уровне 60 руб. Если курс доллара завершит недельные торги ниже 60 руб., то на рынок опять вернутся краткосрочные продавцы валюты.



Прогноз сделан до выхода данных по ВВП США. По нему я жду коррекционное движение до 38% от роста с 59,06 до 60,32. Выше я написал, что после пробоя 60 руб. цене нужно закрепиться выше максимума от 19 января. После вчерашнего ралли доллара стоит ожидать консолидацию. Если данные ВВП разочаруют рынки, рубль укрепится. Если нет, то перед выходными рубль может обновить вчерашние минимумы.











Владислав Антонов, аналитик Альпари



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