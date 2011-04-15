Рубль упал на фоне грядущих покупок валюты Центробанком

Российский рынок акций закончил торги в четверг с сильным ростом на фоне повышения цен на сырую нефть. Вероятно, дополнительным стимулом стали известия о том, что ЦБ РФ начнёт покупать валюту с февраля текущего года. Эта новость заставила инвесторов использовать рублевую ликвидность по максимуму. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний телекоммуникационного (+2,63%), нефтегазового (+2,33%) и металлургического (+2,29%) секторов.



Индекс ММВБ взлетел на 2,44%, до отметки 2229.20 пунктов. Индекс РТС прибавил 0,33% и остановился на уровне 1163.62 пунктов на фоне заметного ослабления рубля против американского доллара и евро.



Цены на сырую нефть в четверг взлетели вверх на фоне неугасающих надежд, что снижение объемов добычи сырой нефти ОПЕК сбалансирует предложение и спрос на рынке. Хотя в целом котировки все еще остаются в диапазоне. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России подскочила на 2,09%, до 56,23 долларов за баррель. Западно-техасская WTI выросла на 1,93%, до 53,77 долларов за баррель.



На валютном рынке рубль заметно упал в первую очередь против доллара на фоне окончания налогового периода и новости, что ЦБ РФ начинает покупки валюты в госрезерв. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии выросла на 1,42%, до 60,36 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра поднялась на 0,77%, до 64,46 рублей за евро.



Российский рубль в паре с долларом США наконец вышел из узкого диапазона и упал ниже уровня в 60 рублей за доллар. Если пара USD/RUR закрепится выше уровня в 60 рублей, то, скорее всего, она продолжит расти, подгоняемая вверх новостями о покупках в феврале ЦБ РФ валюты для пополнения золотовалютных резервов.



В пятницу в Китае выходной — празднование Нового года. Из важных экономических данных внимание к себе привлекут цифры по ВВП США на четвертый квартал, а также изменение этого показателя за год. Кроме того, будет представлен большой пакет данных статистики от Мичиганского университета, выйдут цифры по работающим буровым вышкам от Baker Hughes и значения показателей по базовым заказам на товары длительного пользования.











Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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