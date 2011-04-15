Рубль продолжает падение при растущих ценах на нефть

Учитывая рост индекса доллара и планы Минфина выкупать валюту с рынка в феврале, стоит ожидаться дальнейшего движения рубля, он достигнет 61 уже на следующей неделе. Нынешнюю неделю российская валюта завершит в районе 60,5 к доллару, так как многие постараются закрыть позиции перед выходными.



В дальнейшем рубль может упасть до 63, хотя многое будет зависеть от стоимости нефти, так как этот параметр учтен в формуле Минфина. В целом же, диапазон 61-63 вполне комфортен для экономики и бюджета, поэтому серьезной девальвации ожидать не стоит в любом случае.









Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо-Банка



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