Котировки золота останутся в диапазоне $1165-1190

Стоимость золота заметно скорректировалась на этой неделе. Как только доллар США вернулся к росту, драгоценный металл приступил к снижению от девятинедельных пиков. Тройская унция золота к пятнице, 27 января, стоит $1182,40. Золото возвращается в проторгованный коридор с границами $1146-1215, где ему не будет угрожать повышенная волатильность.



Связь с поведением американской валюты сложно обойти при текущей рыночной конъюнктуре. После инаугурации нового президента США Дональда Трампа до сих пор не очень понятны его первые шаги в роли американского лидера, если не брать в расчет намерение построить стену с Мексикой. Доллар пребывает в неизвестности, но при этом его фундаментальную силу никто не отменял. Сегодня вечером выйдет предварительный расчет ВВП США за четвертый квартал 2016 года. От этих цифр будет зависеть краткосрочная реакция в евро/долларе и номинированных в долларах активах.



Среди интересных новостей сектора драгметаллов стоит отметить информацию о сокращении Россией производства золота в слитках в 2016 году на 7,8% в годовом сопоставлении, согласно данным Росстата. Основное снижение пришлось на пять последних месяцев года, в декабре заметно сократилось производство золота в слитках, сразу на 4,6% г/г. Однако само по себе производство непосредственного золота в РФ за прошлый год, как считают в Союзе золотопромышленников, выросло на 1-1,2%. Отдельно по компаниям-основным игрокам сектора уже известно, что «Полюс Золото» в прошлом году нарастило производство золота на 12%, в то время как Polymetal увеличил показатель на 3%, а Nordgold сократил на 9%.



Кроме того, стоит обратить внимание на итоги аукциона по Сухому Логу – его выиграло совместное предприятие «Ростеха» с «Полюсом» за 9,4 млрд руб. Сухой Лог – поистине легендарное месторождение золота в России, оно же считается крупнейшим в мире. Расчеты Минприроды указывают, что добыча золота на нем может составлять 80-90 тонн золота в год и 20-25 тонн серебра, однако это будет не очень быстро: месторождение требует больших капиталовложений на инфраструктуру, в том числе подачу электроэнергии и транспортную систему. Ко всему прочему, требования Минприроды к освоению месторождения довольно строгие.



Китай на следующей неделе уходит на новогодние каникулы и вернется к публикации информации только в пятницу, 3 февраля, поэтому влияния на цены драгметаллов с этой стороны не будет. Оживления спроса на золото со стороны Индии тоже пока не отмечается в силу проходящей денежной реформы. С большой вероятностью золото в ближайшую неделю будет консолидироваться в коридоре $1165-1190 за тройскую унцию.











Анна Бодрова, старший аналитик Альпари



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