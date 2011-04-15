Российские индексы завершают неделю с умеренным оптимизмом

После утренней консолидации российские фондовые рынки возобновили умеренный рост. Несмотря на неоднозначный внешний фон и возвращение котировок Brent на отрицательную территорию, бенчмарки смогли привлечь покупателей под занавес недели. К 14.55 мск. ММВБ прибавляет 0,42%, до 2238. РТС растет на 1,22%, до 1177. Рубль после вчерашнего падения корректируется вверх к доллару и евро на 0,97% и 0,91% соответственно.



Большинство ликвидных бумаг пользуются спросом. Хуже рынка выглядят акции «Магнита», теряющие 1,5% после публикации слабых финансовых результатов. Чистая прибыль ритейлера в четвертом квартале 2016 года снизилась почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, составив 13,44 млрд руб. Чистая прибыль за 2016 год составила 54,36 млрд руб., сократившись на 7,9%.



Котировки «Русала» торгуются с понижением почти на 1%. Накануне вечером компания разместила 5-летние евробонды на 600 млн долларов, большую часть которых приобрели иностранные инвесторы. Полученные в результате размещения средства пойдут на рефинансирование существующих кредитов. Чистый долг «Русала» на конец третьего квартала 2016 года составил 8,3 млрд долларов. График погашения на 2017 год предусматривает выплату 1,2 млрд долларов.



Нефть марки Brent не решается на устойчивое развитие «бычьего» импульса. В очередной раз при попытках движения в направлении отметки 57 актив натолкнулся на оффера. Этот фактор сдерживает активность покупателей на российских фондовых площадках. Завтра состоится телефонный разговор между В. Путиным и Д. Трампом, и тон диалога между главами двух государств задаст настрой российским индексам в начале следующей недели.











Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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