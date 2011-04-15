Доллар продолжит отвоевывать отметку 60 руб.

В последний день торговой недели рубль отыгрывал падение четверга. Причем отскоку валюты не помешали ни укрепление доллара на международном рынке форекс, ни продажи в сырьевом сегменте. По итогам сессии рубль подорожал на 1% в парах с долларом и евро, добравшись до 59,60 руб. и 63,85 руб. соответственно.



Переварив недавний посыл Минфина о покупках и продажах валюты на внутреннем рынке, игроки пришли к выводу, что операции ЦБ на самом деле не окажут существенного влияния на курс рубля. На этом фоне участники рынка возобновили покупки, вернув доллар под отметку 60 руб. При этом нашу валюту не смутило отсутствие позитивных сигналов с рынка нефти, равно как и укрепление «американца» на международных площадках. Однако риски возобновления коррекции рубля от максимумов выглядят все реальнее. Особенно после того, как в недавнем телефонном разговоре между Путиным и Трампом не затрагивалась тема отмены санкций.



Если в ближайшее время нефть не получит катализатора роста, уже сегодня доллар снова отправится за пределы уровня 60 руб., и завершение торгов выше этой отметки откроет путь к дальнейшему восстановлению. В пятницу Baker Hughes сообщила о росте числа буровых в США еще на 15 шт., до 566 единиц. Причем показатель достиг самого высокого с ноября 2015 года уровня. Это создает дополнительные риски для котировок «черного золота», которые могут уйти под отметку 55 долл./барр., тем самым оказав давление на рубль.













Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.