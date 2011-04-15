Рубль и доллар будут дешеветь синхронно

Одним из факторов, появившихся на рынке недавно, стала слабость доллара США. Валюта в последнее время колеблется между ростом и падением, попеременно реагируя на разнонаправленные драйверы. Из факторов роста USD стоит выделить долгожданную конкретику от президента США Дональда Трампа, который наконец от слов перешел к действиям. В первые дни пребывания на посту главы Белого дома Трамп инициировал выход Штатов из переговоров по Транстихоокеанскому партнерству. Кроме этого, были подписаны указы о возобновлении строительства нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access Pipeline. По всей видимости, нефтяная инфраструктура тем самым подготавливается к увеличению объемов добычи. Для цен на нефть это может стать негативным фактором в долгосрочной перспективе.



При этом сильный доллар сейчас для новой администрации США – скорее помеха, чем повод для гордости. Он снижает конкурентоспособность американских компаний на мировой арене, что может затруднить г-ну Трампу процесс восстановления былого могущества Штатов. Пока официальные власти воздерживаются от намеков на излишне высокий курс USD, но при этом все прекрасно понимают, что рано или поздно доллару придется ослабеть.



Схожая ситуация наблюдается и в российской экономике. С одной лишь разницей – наши власти уже предприняли меры по ослаблению национальной валюты. Решение ЦБ РФ скупать валюту на открытом рынке было воспринято игроками как «начало конца» сильного рубля. В результате котировки пары USDRUB за последние пару дней уже несколько раз превышали отметку 60. Противовесом является налоговый период, в рамках которого экспортеры скупают рубли для выплаты НДПИ. Однако поддержка со стороны данного фактора уйдет уже на этой неделе. Скорее всего, уже в ближайшие дни пара доллар/рубль окончательно восстановится выше отметки 60.











Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс



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