Индекс ММВБ проторгуется в понедельник в границах 2230-2265 пунктов

Российский фондовый рынок в понедельник открылся продажами. К настоящему времени ведущие биржевые индексы снижаются в среднем на 0,5%. В лидерах утренних продаж обращают на себя внимание акции «Башнефти» и Сбербанка. В положительной зоне торгуются бумаги «Мечела» и «Распадской».



В лидеры падения в течение дня могут выбиться акции «МегаФона». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении оператора связи за повышение тарифов в роуминге. В условиях ожесточенной конкуренции на рынке телекоммуникационных услуг, данное обстоятельство не прибавляет очков «МегаФону». Остальные операторы «МСТ», «Билайн» и «Теле2» о повышении тарифов в роуминге не объявляли. Первое заседание по этому делу назначено на 6 марта 2017 года. В случае проигрыша «МегаФону» грозит крупный штраф.



Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно негативным. Американские рынки завершили пятничную сессию преимущественными продажами, фьючерс на индекс S&P на премаркете отступает. Цены на нефть снижаются. Баррель североморской нефти Brent стоит сейчас $55,43 (-0,5%). Очередной отчет от Baker Hughes по числу буровых вышек показал рост за прошлую неделю на 18 штук. Показатель увеличивается уже несколько недель кряду, причем темпы растут.

Евро/доллар с утра в понедельник вернулся к росту. Основные торги идут вокруг 1,0720. Инструмент торгуется у полуторамесячных максимумов и пока не находит причин резко отступать. Пятничная статистика по ВВП США оказалась не самой впечатляющей, доллару сложно укреплять позиции без веского повода.



Российский рубль в начале новой недели отступает в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 60,13 руб. (+0,5%). Предполагаемый диапазон движения в паре доллар/рубль на сегодня составляет 60,0-60,85.



В субботу состоялся первый телефонный разговор между Владимиром Путиным и вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, с обеих сторон был продемонстрирован позитивный настрой на активную работу по развитию двустороннего сотрудничества на взаимовыгодной и равноправной основе. Стороны обсудили ряд международных проблем, таких как вопросы по иранской ядерной программе, ситуацию на корейском полуострове, кризис в Украине, а также проблемы борьбы с терроризмом на Ближнем востоке и арабо-израильский конфликт. Отмечается, что Путин и Трамп высказались за координацию российских и американских действий, направленных на борьбу с ИГИЛ и другими террористическими организациями, а также подчеркнули важность налаживания взаимовыгодных торгово-экономических связей.

Напомним, что в пятницу появились слухи о вероятности того, что США в одностороннем порядке в скором будущем может снять санкции в отношении России. Говорилось, что возможность данного решения будет обсуждаться в ближайшем разговоре Путина и Трампа. Эта новость была позитивно воспринята российским фондовым рынком и повлияла на укрепление рубля в пятницу. И хотя в пресс-службе Кремля не сообщается о том, затрагивался или нет вопрос о санкциях, важно, что общий тон диалога был позитивным.



Вопрос с санкциями является крайне деликатным и непростым. Конечно же, считать, что решение могло быть принято в ходе беседы, не приходится. Однако мы можем предполагать, что главы государств в процессе телефонного разговора могли затронуть эту проблему. В любом случае, позитивный тон разговора дает надежду, что в этот вопрос может в ближайшей перспективе сдвинуться с мертвой точки. Эта новость умеренно позитивно воспринимается рынком, так как игроки ждут в первую очередь конкретики и новостей о дальнейшем развитии ситуации. Для понимания вектора развития российско-американских отношений в первую очередь нужны четкие шаги или хотя бы официальные заявления первых лиц государств.



30 января производственные результаты за 2016 год опубликует «АЛРОСа». Операционные результаты по итогам прошлого года обнародуют «ОКей» и «РусГидро». Внеочередное общее собрание акционеров проведет «Вертолеты России».



В Китае продолжают праздновать Новый год. С речью выступил заместитель главы Резервного Банка Австралии. Темпы роста ВВП за четвертый квартал 2016 года представила Испания. С речью выступит представитель ЕЦБ Эвальд Новотны. Статистику по инфляции опубликует Германия. В США выйдут данные по доходам и расходом физических лиц, а также индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости.



Индекс ММВБ проторгуется в понедельник в границах отметок 2230-2265 пунктов. За прошлую неделю рублевый индикатор прибавил порядка 3% веса, но рынок не может расти безосновательно и продолжительно.











Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента Альпари



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