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30.01.2017

Справедливая стоимость рубля сегодня не более 62 руб. за доллар

Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин заявил, что чрезмерное укрепление рубля несет в себе риски для российской промышленности, в том числе для программ импортозамещения, а оптимальным для производителей обменным курсом, по его оценке, является уровень в 65 руб. за доллар или коридор в 60-70 руб. за доллар.

На наш взгляд, заявление госчиновника рискованно для валютного рынка, так как может вызвать достаточно негативные ожидания. Сегодня рубль снижается к доллару, и его курс опять превысил 60 руб. впервые после заявления ЦБ и Минфина о намерении проводить валютные интервенции в целях поддержки экспортеров, преимущественно отраслей обрабатывающей промышленности. Однако выгоды экспортеров представляются сомнительными, так как, выиграв в краткосрочном аспекте от курсовой разницы, в среднесрочном аспекте они от этого же могут и проиграть.

В числе проигравших окажутся именно производители обрабатывающей промышленности, так как из-за ослабления рубля подорожает оборудование и комплектующие. А для того, чтобы выиграли экспортеры нефти, необходим более существенный обвал рубля, сравнимый с уровнями конца 2015-начала 2016 года. Но государство на это не пойдет, так как заложило в бюджет низкую инфляцию на уровне 4%, а при значительном ослаблении рубля (например, до 70-80 руб. за доллар), эта цель выполнена не будет.

По нашему мнению, справедливой стоимостью рубля на сегодняшний день является уровень в 60-62 руб. за доллар, а при 65 руб. за доллар российская валюта окажется перепроданной, хотя и немного при существующей цене на нефть выше $55 за баррель. Если нефть опустится до $45-47 за баррель, то есть до уровня середины ноября прошлого года, то уровень в 65 руб. за доллар можно будет считать достаточно комфортным и для производителей, и для потребителей. Однако при более высоком уровне цены на нефть, и при условии, что она не упадет ниже $50 за баррель, курс в 65 руб. за доллар, на наш взгляд, будет в достаточной мере занижен и, самое главное, несправедлив.

При таком уровне выгоды производителей будут весьма относительными. Тем не менее, мы ожидаем, что в ближайшее время такой уровень не будет достигнут, а рубль может опуститься до 60-61 руб. за доллар, но пока не ниже. Полагаем, что ЦБ РФ будет осуществлять валютные интервенции постепенно, без резких движений, чтобы не спровоцировать панику на бирже и рост спроса населения на наличную валюту.





Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента Альпари

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