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31.01.2017

Во вторник фондовый рынок продолжит снижение

Американские фондовые индексы и цены на нефть продолжают падать. Причем вчерашнее падение Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq стало максимальным с прошлого года, а стоимость барреля смеси Brent приближается к психологически важной отметке 55 долларов. Это все связано с решением президента Трампа по ограничению иммиграции. В таких условиях во вторник российский фондовый рынок продолжит снижение, индекс РТС может уйти вниз еще на 1-2%. Курсы доллара и евро вырастут до 60,3 рубля и 64,6 рубля, соответственно. Отметим, что индекс доллара продолжает оставаться под давлением.

На динамику торгов сегодня повлияют данные по доверию потребителей в США, которые выйдут в 18.00 мск. Также инвесторы готовятся к решению ФРС США по процентной ставке, которое будет объявлено в среду вечером.

Из акций к покупке можно рекомендовать бумаги ФСК ЕЭС, Новатэка и ММК, цены которых продолжают расти, несмотря на общее падение рынка. Короткие позиции сейчас имеет смысл удерживать по бумагам Магнита.





Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов

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