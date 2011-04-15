Доллар снижается к отметке 59.59 руб.

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 10,00 коп. (+0,17%), до 59,93 руб., курс евро – на 9,50 коп. (+0,15%), до 64,06 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,3 млрд (-32,65%), евро/рубль – 303,7 млн евро (+11,32%).



Центральный банк России с 31 января понизил официальный курс доллара США на 15,78 коп., до 60,1618 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 64,4333 руб., что выше предыдущего дня на 9,04 коп.



Торги на внутреннем валютном рынке накануне открылись ростом по доллару и евро. Курс доллара вырос до 60,29 руб., курс евро – до 64,60 руб. Российская валюта оказалась под давлением, поскольку президенты В. Путин и Д. Трамп в ходе телефонного разговора, состоявшегося 28 января, не обсуждали снятия санкций с России, введённых США в марте 2014 года. Спекулянты хотели воспользоваться этим, чтобы до начала операций ЦБ на валютном рынке загнать курсы валют повыше.



На фоне краткосрочного повышения цен на нефть рублю удалось отыграть дневные потери. Курс доллара вернулся к уровню 59,85 руб., курс евро – к 63,70 руб. Позиции российской валюты пошатнулись, когда нефтяные котировки снизились до $54,94 на дорожающем долларе.



Вероятно, курс доллара останется торговаться около уровня 60 руб. до начала операций ЦБ по покупке валюты для Минфина. Спрос на валюту со стороны банков остается низким. Как сообщает ЦБ РФ, в понедельник не состоялся валютный аукцион РЕПО из-за отсутствия заявок. Зато высокий спрос наблюдался на рубли. Банки привлекли 270 млрд руб. на аукционе РЕПО с ЦБ РФ сроком на 2 дня. Спрос составил 541,1 млрд руб.



Сегодня, 31 января, нефть сорта Brent стоит $55,18 (+0,09%). Цена находится под давлением из-за еженедельного увеличения числа нефтяных буровых установок в США. На данный момент цена нащупала поддержку в области $54,62-$54,84. Риски уйти к $54,00/10, высокие. Рубль может проигнорировать снижение нефтяных котировок до $54,62, но вряд ли ниже $54,50.



Во вторник начнется двухдневное заседание Комитета открытого рынка ФРС США. Ожидается, что регулятор сохранит ставки на прежних уровнях, поэтому оно не угрожает рублю ослаблением. Наибольший интерес для трейдеров будет представлять отчет Американского института нефти по запасам сырой нефти в Штатах, который выйдет поздно вечером. Именно он может отправить цену к $54 при увеличении запасов черного золота.



Техническая картина указывает на укрепление рубля к доллару до 56,56 руб., к евро – до 63,66 руб. При касании ценой этих уровней вероятны резкие отскоки вверх. Чем быстрее курс доллара вернётся к уровню 59,56, тем выше вероятность похода под 59 руб. Крупные спекулянты на Чикагской бирже наращивают длинные позиции по рублю. На Мосбирже у физических лиц открыто больше длинных позиций по доллару, а юридических – по рублю.













Владислав Антонов, аналитик Альпари



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