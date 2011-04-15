Российские индексы остаются во власти продавцов

После робких попыток восстановления российские индексы возобновили падение, отыгрывая нестабильный внешний фон и давление на котировки нефти. Баррель Brent, который едва удерживается над уровнем 55, теряет внутри дня 0,14%. К 14.45 мск. ММВБ снижается на 0,44%, до 2224. РТС просел на 0,84%, до 1165. Рубль снижается на 0,26% и 0,6% к доллару и евро соответственно.



Гораздо лучше рынка сегодня выглядят бумаги «Башнефти», раллирующие почти на 7,5%. Вчера завершился прием заявок на выкуп обыкновенных акций компании в рамках оферты от «Роснефти». Напомним, что в середине ноября 2016 года «Роснефть» направила обязательное предложение о приобретении 37,52% обыкновенных акций «Башнефти» по цене 3 706,41 руб. за бумагу. Расплатиться «Роснефти» предстоит в течение 17 дней.

«Газпром» (-0,36%) стал владельцем 34,1% акций в латвийского оператора газа Conexus Baltic Grid, созданной в рамках реорганизации Latvijas Gaze. Доля «Газпрома» в Latvijas Gaze составляет 34%. До апреля текущего года Latvijas Gaze должна отделить предприятие передачи и хранения. Напомним, что в сентябре прошлого года функции передачи и хранения газа были переданы Conexus Baltic Gold.



Помимо умеренно дешевеющей нефти и отсутствия позитивных сигналов с внешних площадок, давление на российские бенчмарки оказывают ожидания итогов стартовавшего сегодня заседания ФРС США. Повышения ставки не прогнозируется, но регулятор может подать сигнал о следующем акте ужесточения политики, и это в определенной степени препятствует росту рисковых активов. Ключевая локальная поддержка по ММВБ проходит в районе отметки 2200 пунктов.











Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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