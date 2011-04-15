ММВБ продолжает снижение на фоне падения интереса к риску

Во вторник российские индексы остались под давлением. ММВБ теряет 0,36%. РТС снизился на 0,53%. В лидерах роста Башнефть (9,01%), Сургутнефтегаз (3,18%) и ММК (3,14%).



В аутсайдерах оказались ТМК (-2,83%), Татнефть (-2,47%) и Система (-2,05%).



Внешний фон преимущественно складывается негативный. Фьючерсы на американские и европейские индексы продолжают снижение. Это неудивительно, так как уже в среду ФРС США опубликует свое решение по монетарной политике. От регулятора, конечно, не ждут повышения ставки по итогам заседания. Однако рынок будет следить за тоном комментариев. Если ФРС сохранит свой достаточно агрессивный настрой, для рискованных активов это станет еще одним поводом для падения. Таким образом, в ближайшие дни стоит ждать падения ММВБ в район уровня 2200. Если он будет пройден, то целью станет ключевая поддержка 2160 – 2150.



Цены на нефть сегодня выступают в качестве фактора, сдерживающего падение. Котировки марки Brent снова нацелились на движение к отметке 56 долларов за баррель. Однако пока не стоит ждать активного роста. Тем более, что сегодня уже после закрытия российского рынка выйдут данные по коммерческим запасам энергоносителя от API. Если будет зафиксирован рост, нефть снова окажется под давлением. Таким образом, пока поводов ждать выхода за пределы диапазона 53,70 – 57,25 по марке Brent нет.



Рубль остается под умеренным давлением. Локальный максимум парой USD/RUB сегодня был отмечен на уровне 60,17. Надо сказать, что российская валюта достаточно спокойно восприняла информацию о том, что Минфин заявил о необходимости девальвировать рубль на 10%. Во-первых, ЦБ РФ пока явно не готов отказываться от плавающего курса рубля. Во-вторых, не стоит воспринимать комментарии Минфина буквально. По сути они просто обозначили курс, при котором удастся достичь сбалансированности бюджета. Возможно, что покупки валюты для пополнения резервов, которые были анонсированы еще на прошлой неделе, окажут давление на рубль. Но резкой девальвации пока ждать не стоит, что и подтверждает динамика пары. Но снижение интереса к риску и умеренное падение котировок нефти будут и дальше оказывать давление на рубль, нацеливая пару USD/RUB на подъем к 60,90 уже в ближайшие дни.













Ирина Рогова, аналитик ГК Forex Club



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