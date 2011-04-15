Brent нацелена на 50

В пятницу нефть Brent ускорила рост, подобравшись к отметке 49. По итогам дня актив набрал 3%, увеличив отрыв от недавних долгосрочных минимумов. После пробоя зоны 49 котировки нацелятся на важный уровень 50.

Минувшая неделя выдалась весьма благоприятной для нефти – порадовали Штаты. Добыча черного золота в стране заметно упала, а число действующих буровых, наконец, прервало череду роста, которая длилась 23 недели. По данным Baker Hughes, количество активных установок в стране снизилось на 2 штуки до 756 единиц. Падение, конечно, незначительно, но в данной ситуации важен сам факт прекращения роста и спада активности американских сланцевиков.

Судя по статистике, недавняя волна удешевления черного золота все же вынудила сланцевые компании США сбавить обороты. Производители решили переждать период низких цен и увидеть восстановление, после чего высока вероятность нового витка роста активности на этом фронте, что способно снова надавить на Brent в боле долгосрочной перспективе.



Подъем цен также снижает вероятность интервенции со стороны экспортеров ОПЕК. На прошлой неделе ходили вялые слухи о возможном принятии картелем дополнительных мер, но внятных комментариев так и не поступило, а Brent постепенно продолжила приходить в себя за счет сочетания технических факторов и позитивных сигналов из США.

На этой неделе данные по американским запасам выйдут с задержкой на день из-за празднования во вторник Дня независимости в США. Так, в среду Американский институт нефти представит свою оценку запасов. Также в этот день будет опубликован отчет Международного энергетического агентства о поставках нефти в США. А в четверг официальные данные представит американские Министерство энергетики. Признаки дальнейшего замедления активности в Штатах позволят котировкам подняться выше уровня 50.



Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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