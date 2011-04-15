Российский рынок акций закончил торги в пятницу с небольшим ростом на волне разнонаправленной динамики фондовых индексов в Европе и США, а также повышения цен на сырую нефть. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний телекоммуникационного (+0,45%), потребительского (+0,39%) и нефтехимического (+0,34%) секторов.

Индекс ММВБ подрос на 0,08% к концу торговой сессии и закрылся на уровне 1882.49 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,22% и остановился на уровне 1002.65 пунктов на фоне неоднозначной динамики курса рубля против евро и доллара США.

Цены на сырую нефть в пятницу получили поддержку, но по-прежнему

остаются ниже сильных уровней сопротивления. Североморская марка BRENT к концу регулярной торговой сессии в РФ выросла на 1,41%, до 48,30 долларов за баррель. Западно-техасская WTI прибавила 1,47%, до 45,59 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль торговался разнонаправленно. Он вырос против доллара США и снизился по отношению к евро, хотя в целом продолжал оставаться в узком диапазоне в ожидании важных данных по занятости из США, который выйдут на следующей неделе. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра упала на 0,44%, до 59,15 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра, наоборот, выросла на 0,29%, до 67,65 рублей за евро.

В понедельник ожидается боковая динамика российского рынка акций на волне неспособности котировок сырой нефти марки BRENT продвинуться выше отметки в 48,00 долларов за баррель. Что касается перспектив рубля, то позитивные данные из США по безработице на следующей неделе, могут оказать новое давление на рубль.





Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.